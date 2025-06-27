Ще більше драйву: хетчбек Lancia Ypsilon HF розкрив усі подробиці

Драйверський Ypsilon HF відрізняється від молодших версій новим переднім бампером, масивнішими розширювачами колісних арок та розвиненим чорним декором. Для кузова доступні лише три кольори, натомість помаранчевий Arancione Lava став відсилкою до легендарних гоночних моделей Lancia Fulvia та Stratos.

Що сховано у салоні

У салоні версії HF встановлені рельєфні крісла з обробкою з перфорованого шкірозамінника Econyl, а кермо має особливе шкіряне обплетення та логотип HF. Передня панель прикрашена розширеним підсвічуванням, педалі мають алюмінієві накладки. Біля екранів приладів та медіасистеми з'явилася графіка у спортивному стилі.

Технічна складова

На передній осі Lancia Ypsilon HF встановлений електромотор на 280 к.с. і 345 Нм. Час розгону з місця до 100 км/год становить 5,6 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Lancia Ypsilon HF має диференціал Torsen, і 400-вольтову тягову батарею ємністю 54 кВт*год, яка забезпечує 370 км пробігу за циклом WLTP.

Шасі HF-версії – з розширеною на 30 мм колією та зменшеним на 20 мм кліренс. Передній стабілізатор поперечної стійкості став жорсткішим на 67%, задній – відразу на 153%. Гальмівна система Alcon має чотирипоршневі механізми і збільшені до 355 мм диски на передній осі.