Работает без бензина? Кроссовер Opel Mokka получил самую быструю версию

Единственный электромотор установлен на передней оси, он развивает 280 л.с. и 345 Нм. В трансмиссии использован дифференциал Torsen. В результате электромобиль массой около 1600 кг способен разменять первую сотню за 5,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Впрочем, такие показатели можно достичь только в режиме Sport, а в обычных ездовых настройках скорость ограничена на 180 км/ч. Все остальные параметры также рассчитаны на максимальную экономию заряда батареи емкостью 54 кВт*ч.

Модернизация авто

Подвеска стандартного кроссовера в версии GSE перенастроена на спортивный лад - например, установлены амортизаторы с двойными клапанами. Кроме того, руль и тормозная система откалиброваны, учитывая опыт участия марки Opel в электрическом раллийном первенстве с моделью Corsa-e.

Особенности внешности и салона

Opel Mokka GSE имеет агрессивный обвес кузова и крупные логотипы GSE на накладках дверей. В бамперах также появилась имитация увеличенных воздуховодов. Кроме того, на машине установлены оригинальные 20-дюймовые колеса с аэродинамическим дизайном и цепкими шинами Michelin Pilot Sport EV размерности 225/40 R20.

Салон кроссовера украшен белым и желтым декором. Стандартная медиасистема и 10-дюймовый дисплей приборов дополнены специальными спортивными режимами. Старт продаж спортивного электрического кроссовера Opel Mokka GSE назначен на конец года. Цены пока не объявлены.