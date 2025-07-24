Працює без бензину? Кросовер Opel Mokka отримав найшвидшу версію

Німецький автовиробник представив новий електричний кросовер Opel Mokka GSE. Спортивний автомобіль уніфікований з аналогічними моделями концерну Stellantis – кросоверами Abarth 600e та Alfa Romeo Junior Veloce.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Єдиний електромотор встановлений на передній осі, він розвиває 280 к.с. та 345 Нм. У трансмісії використано диференціал Torsen. В результаті електромобіль масою близько 1600 кг здатний розміняти першу сотню за 5,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.
Втім, такі показники можна досягти тільки в режимі Sport, а в звичайних їздових налаштуваннях швидкість обмежена на 180 км/год. Всі інші параметри також розраховані на максимальну економію заряду батареї ємністю 54 кВт*год.
Підвіска стандартного кросовера у версії GSE переналаштована на спортивний лад – наприклад, встановлені амортизатори з подвійними клапанами. Крім того, кермо та гальмівна система відкалібровані, враховуючи досвід участі марки Opel в електричній ралійній першості з моделлю Corsa-e.
Opel Mokka GSE має агресивний обвіс кузова та великі логотипи GSE на накладках дверей. У бамперах також з'явилася імітація збільшених повітроводів. Окрім того, на машині встановлені оригінальні 20-дюймові колеса з аеродинамічним дизайном та чіпкими шинами Michelin Pilot Sport EV розмірності 225/40 R20.
Салон кросовера прикрашений білим та жовтим декором. Стандартна медіасистема та 10-дюймовий дисплей приладів доповнені спеціальними спортивними режимами. Старт продажів спортивного електричного кросовера Opel Mokka GSE назначений на кінець року. Ціни поки що не оголошені.
Нагадаємо, раніше компактний кросовер Opel Frontera перетворили на експедиційний автомобіль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel створений спільними зусиллями автовиробника та тюнінгових ательє BlackFish та XS. Opel Frontera Gravel створений на основі електричної версії звичайного кросовера.
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