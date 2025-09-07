ua en ru
Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получит эффектную версию: появилось первое фото

Воскресенье 07 сентября 2025 15:46
Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получит эффектную версию: появилось первое фото Фото: Mercedes-Benz G-Class получит эффектную версию (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class получит модификацию со складной крышей. Дату премьеры в компании не озвучили. Она может состояться в рамках Мюнхенского автосалона, который стартует уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В подписи под изображением Mercedes-Benz подтвердил, что "легендарный G-кабриолет возвращается". Подробностей о модели он пока не раскрывает. Продавать G-Class с мягкой крышей будет на большинстве рынков, где продается обычный внедорожник.

Если дебют состоится на следующей неделе в рамках выставки в Мюнхене, то рыночную премьеру стоит ожидать уже в 2026 году.

Вероятно, его предложат с теми же агрегатами, которыми оснащается стандартный G-Class. Это 3,0-литровая наддувная "шестерка" мощностью 449 лошадиных сил, или же 4,0-литровый V8 на 585 сил и 849 Нм.

Открытая версия была у первого поколения Mercedes-Benz G-Class. Последний кабриолет G500 в версии Final Edition 200 был продан в сентябре 2013 года, после чего производство модели прекратилось.

Напомним, что ранее компания Mercedes-Benz продала свою 3,8-процентную долю в Nissan за 325 млн долларов. После этого акции Nissan упали примерно на шесть процентов.

