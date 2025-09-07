ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримає ефектну версію: з'явилось перше фото

Неділя 07 вересня 2025 15:46
UA EN RU
Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримає ефектну версію: з'явилось перше фото Фото: Mercedes-Benz G-Class отримає ефектну версію (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Легендарний позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримає модифікацію зі складним дахом. Дату прем’єри у компанії не озвучили. Вона може відбутися у рамках Мюнхенського автосалону, який стартує вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У підписі під зображенням Mercedes-Benz підтвердив, що "легендарний G-кабріолет повертається". Подробиць про модель він поки що не розкриває. Продаватиме G-Class з м'яким дахом на більшості ринків, де продається звичайний позашляховик.

Якщо дебют відбудеться наступного тижня в рамках виставки в Мюнхені, то на ринкову прем'єру варто очікувати вже 2026 року.

Ймовірно, його запропонують із тими самими агрегатами, якими оснащується стандартний G-Class. Це 3,0-літрова наддувна "шістка" потужністю 449 кінських сил, або ж 4,0-літровий V8 на 585 сил і 849 Нм.

Відкрита версія була у першого покоління Mercedes-Benz G-Class. Останній кабріолет G500 у версії Final Edition 200 було продано у вересні 2013 року, після чого виробництво моделі припинилося.

Нагадаємо, що раніше компанія Mercedes-Benz продала свою 3,8-відсоткову частку в Nissan за 325 млн доларів. Після цього акції Nissan впали приблизно на шість відсотків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Mercedes Автомобільний ринок
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії