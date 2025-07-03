Porsche 911 Carrera с полным приводом раскрыла все секреты: вот как она выглядит

Версия Targa выделяется мощной дугой безопасности, которая появилась еще в 1965 году как ответ на ужесточение норм безопасности для кабриолетов в США. Сначала такие модели имели съемную панель крыши над передними сиденьями. На машинах серий 993, 996 и 997 применялась стеклянная сдвижная панель с электроприводом.

Особенности Targa

Нынешняя конструкция впервые появилась в 2013 году на модели серии 991. Сделанная из магниевого сплава панель крыши над головами передних пассажиров убирается под "колпак" заднего стекла, который для этого полностью поднимается вместе с крышкой двигателя и отъезжает назад. Весь процесс занимает 19 секунд, сам верх предложен в черном, синем, красном и коричневом цветах.

Кабриолеты и тарги по умолчанию имеют задний ряд сидений, но для купе он теперь бесплатная опция, чтобы снизить массу базовой версии. Салоны выполнены из натуральной кожи. Также на авто установлены светодиодная оптика, зеркала с автозатемнением, площадка беспроводной зарядки и др.

Технические подробности

Полноприводные машины сохранили трансмиссию с многодисковой муфтой подключения передних колес. Причем полный привод почти не изменился. Двигатель и восьмиступенчатый "робот" PDK такие же, как у версии Carrera S. 3,0-литровый битурбомотор развивает 480 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у купе занимает 3,3 секунды, максимальная скорость - 308 км/ч.

Все Porsche 911 Carrera 4S стандартно оснащены тормозами от модификации GTS с дисками диаметром 408 мм спереди и 380 мм сзади. Кроме того, в стандартную комплектацию включено полноуправляемое шасси и спортивная выпускная система.

В Германии обновленное купе стоит от 163 тысячи евро, кабриолет - от 177 тысяч евро, а за Porsche 911 Targa 4S придется заплатить минимум 179 тысяч евро.