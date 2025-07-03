Porsche 911 Carrera з повним приводом розкрила усі секрети: ось як вона виглядає

Версія Targa виділяється потужною дугою безпеки, яка з'явилася ще у 1965 році як відповідь на посилення норм безпеки для кабріолетів у США. Спочатку такі моделі мали знімну панель даху над передніми сидіннями. На машинах серій 993, 996 та 997 застосовувалася скляна зсувна панель з електроприводом.

Особливості Targa

Нинішня конструкція вперше з'явилася в 2013 році на моделі серії 991. Зроблена з магнієвого сплаву панель даху над головами передніх пасажирів забирається під "ковпак" заднього скла, який для цього повністю піднімається разом із кришкою двигуна та від'їжджає назад. Весь процес займає 19 секунд, сам верх запропонований у чорному, синьому, червоному та коричневому кольорах.

Кабріолети та тарги за замовчуванням мають задній ряд сидінь, але для купе він тепер безкоштовна опція, щоб знизити масу базової версії. Салони виконані з натуральної шкіри. Також на авто встановлені світлодіодна оптика, дзеркала з автозатемненням, майданчик бездротової зарядки та ін.

Технічні подробиці

Повнопривідні машини зберегли трансмісію з багатодисковою муфтою підключення передніх коліс. Причому повний привід майже не змінився. Двигун і восьмиступінчастий "робот" PDK такі ж, як у версії Carrera S. 3,0-літровий бітурбомотор розвиває 480 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год у купе займає 3,3 секунди, максимальна швидкість – 308 км/год.

Всі Porsche 911 Carrera 4S стандартно оснащені гальмами від модифікації GTS з дисками діаметром 408 мм спереду та 380 мм ззаду. Крім того, до стандартної комплектації включено повнокероване шасі та спортивна випускна система.

У Німеччині оновлене купе коштує від 163 тисячі євро, кабріолет – від 177 тисяч євро, а за Porsche 911 Targa 4S доведеться заплатити мінімум 179 тисяч євро.