Популярный в Украине кроссовер Volkswagen уходит на пенсию: в чем причина и когда дедлайн

Volkswagen Touareg первого поколения дебютировал в 2002 году вместе с родственным Porsche Cayenne. "Второй" Touareg, выпускавшийся с 2010 по 2018 год, уже не имел экзотических версий, но все еще был в отдельных модификациях внедорожником, а вот в третьем поколении, увидевшем свет весной 2018 года, Touareg окончательно стал более городским, чем внедорожным авто.

Американский рынок Touareg покинул еще в 2017 году, то есть во втором поколении, здесь ему на смену пришел более крупный и при этом более доступный кроссовер Volkswagen Atlas. Кстати, сейчас Atlas является самой популярной моделью Volkswagen в США: во втором квартале этого года он опередил по продажам компактный седан Jetta.

В 2023 году "третий" Touareg пережил рестайлинг. Казалось бы, уже должна идти разработка четвертого поколения этой модели, но его не будет. Нынешний Touareg будет снят с производства на заводе в Братиславе в 2026 году, преемника ему не готовят.

Кто заменит Touareg

Прошлой весной Volkswagen начал продавать в Европе среднеразмерный кроссовер Tayron на платформе MQB - он, по сути, заменит близкий по размерам, но более дорогой и статусный Touareg. Стоит Tayron от 45 475 евро, с начала года в Европе продано уже более 20 тысяч экземпляров этой модели.