Популярний в Україні кросовер Volkswagen йде на пенсію: у чому причина та коли дедлайн

Volkswagen Touareg першого покоління дебютував у 2002 році разом із спорідненим Porsche Cayenne. "Другий" Touareg, що випускався з 2010 по 2018 рік, вже не мав екзотичних версій, але все ще був в окремих модифікаціях позашляховиком, а ось у третьому поколінні, що побачило світ навесні 2018 року, Touareg остаточно став більш міським, аніж позашляховим авто.

Американський ринок Touareg залишив ще в 2017 році, тобто у другому поколінні, тут йому на зміну прийшов більший і при цьому доступніший кросовер Volkswagen Atlas. До речі, зараз Atlas є найпопулярнішою моделлю Volkswagen у США: у другому кварталі цього року він випередив з продажу компактний седан Jetta.

У 2023 році "третій" Touareg пережив рестайлінг. Здавалося б, вже має йти розробка четвертого покоління цієї моделі, але його не буде. Нинішній Touareg буде знятий з виробництва на заводі в Братиславі в 2026 році, наступника йому не готують.

Хто замінить Touareg

Минулої весни Volkswagen почав продавати в Європі середньорозмірний кросовер Tayron на платформі MQB – він, по суті, замінить близький за розмірами, але більш дорогий і статусний Touareg. Коштує Tayron від 45 475 євро, з початку року в Європі продано вже понад 20 тисяч екземплярів цієї моделі.