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Популярный хэтчбек Honda Civic обновили: теперь только гибрид

Фото: хэтчбек Honda Civic обновили (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Honda представила обновленный гибридный хэтчбек Civic e:HEV для европейского рынка. Внешне он практически не отличается от обновленной в прошлом году американской версии модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Актуальный Civic одиннадцатого поколения дебютировал в Европе в 2022 году с гибридной силовой установкой и кузовом хэтчбек, позже модельный ряд пополнил бензиновый хот-хэтч Civic Type R, но его карьера в Европе вскоре завершится, после чего европейцам будет доступен только гибридный Civic e:HE.

Что работает под капотом

Силовая установка Civic e:HEV состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового "атмосферника" на 143 л.с. и электромеханического вариатора, в который вживлены два электромотора.

Один из них работает только в режиме генератора, тяговый электромотор выдает 184 л.с. и 315 Нм, привод только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки - 203 л.с. Тяговая литий-ионная батарея расположена под задним сиденьем. С места до 100 км/ч гибридный Civic разгоняется за 7,8 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Что изменилось внешне

Рестайлинг, как мы уже знаем по американской версии модели, принес Civic e:HEV более агрессивное оформление передка с новой, более угловатой решеткой и бампером без противотуманок. Также появились новые 18-дюймовые колесные диски и обновленная палитра цветов для кузова.

Обновление салона

Салон получил новый 10,2-дюймовый экран мультимедиа, также у авто появилась дополнительная подсветка в зоне ног, в комплектации Sport новый спортивный руль оснащен обогревом.

 

Напомним, ранее компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.

Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приведены.

Также японский автопроизводитель представил квадроцикл для курьеров. На улицах США и Европы необычный транспорт массово появится летом 2026 года.

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