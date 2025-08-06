Популярный хэтчбек Honda Civic обновили: теперь только гибрид

Компания Honda представила обновленный гибридный хэтчбек Civic e:HEV для европейского рынка. Внешне он практически не отличается от обновленной в прошлом году американской версии модели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Актуальный Civic одиннадцатого поколения дебютировал в Европе в 2022 году с гибридной силовой установкой и кузовом хэтчбек, позже модельный ряд пополнил бензиновый хот-хэтч Civic Type R, но его карьера в Европе вскоре завершится, после чего европейцам будет доступен только гибридный Civic e:HE.
Силовая установка Civic e:HEV состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового "атмосферника" на 143 л.с. и электромеханического вариатора, в который вживлены два электромотора.
Один из них работает только в режиме генератора, тяговый электромотор выдает 184 л.с. и 315 Нм, привод только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки - 203 л.с. Тяговая литий-ионная батарея расположена под задним сиденьем. С места до 100 км/ч гибридный Civic разгоняется за 7,8 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Рестайлинг, как мы уже знаем по американской версии модели, принес Civic e:HEV более агрессивное оформление передка с новой, более угловатой решеткой и бампером без противотуманок. Также появились новые 18-дюймовые колесные диски и обновленная палитра цветов для кузова.
Салон получил новый 10,2-дюймовый экран мультимедиа, также у авто появилась дополнительная подсветка в зоне ног, в комплектации Sport новый спортивный руль оснащен обогревом.
Напомним, ранее компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.
Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приведены.
Также японский автопроизводитель представил квадроцикл для курьеров. На улицах США и Европы необычный транспорт массово появится летом 2026 года.