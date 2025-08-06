Популярний хетчбек Honda Civic оновили: тепер лише гібрид

Компанія Honda представила оновлений гібридний хетчбек Civic e:HEV для європейського ринку. Зовні він практично не відрізняється від оновленої торік американської версії моделі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Актуальний Civic одинадцятого покоління дебютував у Європі в 2022 році з гібридною силовою установкою та кузовом хетчбек, пізніше модельний ряд поповнив бензиновий хот-хетч Civic Type R, але його кар'єра в Європі незабаром завершиться, після чого європейцям буде доступний лише гібридний Civic e:HE.
Силова установка Civic e:HEV складається з працюючого за циклом Аткінсона 2,0-літрового бензинового "атмосферника" на 143 к.с. і електромеханічного варіатора, в який вживлені два електромотори.
Один з них працює тільки в режимі генератора, тяговий електромотор видає 184 к.с. та 315 Нм, привід тільки передній. Максимальна сукупна потужність силової установки – 203 к.с. Тягова літій-іонна батарея розташована під заднім сидінням. З місця до 100 км/год гібридний Civic розганяється за 7,8 секунди, максимальна швидкість становить 180 км/год.
Рестайлінг, як ми вже знаємо за американською версією моделі, приніс Civic e:HEV агресивніше оформлення передка з новими, більш незграбними гратами і бампером без протитуманок. Також з'явилися нові 18-дюймові колісні диски і оновлена палітра кольорів для кузова.
Салон отримав новий 10,2-дюймовий екран мультимедіа, також у авто з'явилося додаткове підсвічування в зоні ніг, в комплектації Sport нове спортивне кермо оснащене обігрівом.
Нагадаємо, раніше компанія Honda представила пару електромобілів під спільною назвою Honda GT, які рік тому були показані у вигляді концепт-кара, а тепер переродились у серійні машини.
Електричні ліфтбеки отримали безрамкове скло дверей, висувні ручки, а також бічні камери замість дзеркал. Точних розмірів машин поки що не наведено.
Також японський автовиробник представив квадроцикл для кур'єрів. На вулицях США та Європи незвичний транспорт масово з'явиться влітку 2026 року.