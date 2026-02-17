RU

Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю: названа модель и условия

Фото: Польша подарит медалистам Зимней олимпиады по автомобилю (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Золотые медалисты сборной Польши зимних Олимпийских игр в призовом пакете от правительства, кроме выплаты в размере 211 тысяч долларов, получат гибридный седан Toyota Corolla.

Отметим, что седан Toyota Corolla Hybrid 2026 года продается в Польше по цене от 33 650 долларов и оснащена гибридным 1,8-литровым двигателем мощностью 138 л.с.

Силовая установка позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и в среднем расходовать до 4,4 литра бензина на 100 километров пробега.

Издание также отметило, что олимпийские победители получат ювелирные изделия, картину и "ваучер на отпуск". По состоянию на сегодняшнее утро Польша имеет только четыре медали, и ни одна из них не является золотой.

 

Зимние олимпийские игры в Италии

С 6 февраля Италия принимает 25-е зимние Олимпийские игры. В Милане и Кортина-д'Ампеццо будут соревноваться более 2900 спортсменов из более чем 90 стран, в том числе 46 украинцев.

Программа Игр-2026 расширилась до 116 финалов в 16 видах спорта. Главной новостью стало включение ски-альпинизма - зрелищного сочетания лыжных гонок и альпинистского восхождения.

Также болельщики впервые увидят женские двойки в санном спорте и парный могул во фристайле.

Напомним, в понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли шесть комплектов наград. На старт выходили пятеро представителей сборной Украины в четырех видах спорта.

