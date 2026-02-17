Польща подарує медалістам Зимової олімпіади по автомобілю: названа модель та умови

Золоті медалісти збірної Польщі зимових Олімпійських ігор у призовому пакеті від уряду, окрім виплати в розмірі 211 тисяч доларів, отримають гібридний седан Toyota Corolla.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.
Читайте також: Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 17 лютого
Зазначимо, що седан Toyota Corolla Hybrid 2026 року продається в Польщі за ціною від 33 650 доларів і оснащена гібридним 1,8-літровим двигуном потужністю 138 к.с.
Силова установка дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди та всередньому витрачати до 4,4 літра бензину на 100 кілометрів пробігу.
Видання також зазначило, що олімпійські переможці отримають ювелірні вироби, картину та "ваучер на відпустку". Станом на сьогоднішній ранок Польща має лише чотири медалі, і жодна з них не є золотою.
З 6 лютого Італія приймає 25-ті зимові Олімпійські ігри. У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо змагатимуться понад 2900 спортсменів із понад 90 країн, у тому числі 46 українців.
Програма Ігор-2026 розширилася до 116 фіналів у 16 видах спорту. Головною новиною стало включення скі-альпінізму - видовищного поєднання лижних перегонів та альпіністського сходження.
Також уболівальники вперше побачать жіночі двійки у санному спорті та парний могул у фристайлі.
Нагадаємо, у понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли шість комплектів нагород. На старт виходили п'ятеро представників збірної України у чотирьох видах спорту.