Польща подарує медалістам Зимової олімпіади по автомобілю: названа модель та умови

Зазначимо, що седан Toyota Corolla Hybrid 2026 року продається в Польщі за ціною від 33 650 доларів і оснащена гібридним 1,8-літровим двигуном потужністю 138 к.с.

Силова установка дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди та всередньому витрачати до 4,4 літра бензину на 100 кілометрів пробігу.

Видання також зазначило, що олімпійські переможці отримають ювелірні вироби, картину та "ваучер на відпустку". Станом на сьогоднішній ранок Польща має лише чотири медалі, і жодна з них не є золотою.