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Управляя машиной с летними шинами в зимних условиях, водитель ставит под угрозу не только свою жизнь.

в зимних условиях, водитель ставит под угрозу не только свою жизнь. Закон не запрещает летние шины зимой , но фактически водитель берет на себя ответственность за любые происшествия.

, но фактически водитель берет на себя ответственность за любые происшествия. Большинство поездок на летней резине зимой завершаются успешно, но - никаких гарантий

зимой завершаются успешно, но - никаких гарантий Есть несколько приемов, которые помогут снизить риск неприятностей от резины "не по сезону"

Фото: зимние дороги при нынешнем климате полны сюрпризов (unsplash.com)

Украинское законодательство не запрещает напрямую использование летних шин зимой (31.4.5 ПДД). Так что формально водитель может сесть за руль автомобиля даже в мороз и снегопад, оставив на колесах летнюю резину.

Однако есть нюанс: поведение автомобиля может быстро напомнить, что юридическое разрешение и физическая безопасность - совершенно разные вещи.

Запрещено ли ездить зимой на летних шинах?

Нет. Действующие Правила дорожного движения Украины не устанавливают обязательные календарные сроки перехода на зимние шины и не содержат прямого запрета эксплуатации летней резины зимой.

Пункт 31.4.5 ПДД ("Колеса и шины") содержит рекомендацию: в случае постоянной эксплуатации автомобиля на дорогах со скользким покрытием использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части. Кстати, схожая картина и в законодательстве многих стран Европы.

При том, что тот же пункт Правил уделяет достаточно внимания шинам вообще и содержит четыре конкретных запрета относительно них: износ протектора, опасные повреждения, соответствие размеров и нагрузки, монтаж различных шин на одной оси.

И даже существующая рекомендация по сезонности максимально мягкая, так как касается "постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах со скользким покрытием". То есть как намекается, что непостоянное, случайное использование неподходящих шин большой проблемы не составляет.

И хотя сам факт использования летних шин зимой не является отдельным нарушением ПДД, это не освобождает водителя от ответственности за безопасную эксплуатацию автомобиля.

То есть, если произойдет авария с участием машины с несоответствующими сезону шинами, именно на ее водителя будет проще переложить ответственность.

К примеру, если экспертиза установит, что из-за несоответствующих дорожным условиям характеристик шин водитель не смог вовремя затормозить или удержать автомобиль, это может существенно повлиять на установление его вины.

Как работает "лето" зимой

Летние и зимние шины приспособлены для работы в разных условиях - и соответственно, в "чужой" среде они будут работать нештатно. Главные отличия сезонов с точки зрения шин - температура и состояние поверхности дороги, точнее, наличие на ней препятствий для сцепления.

Юрий Дацик, шинный эксперт, руководитель тестовой группы Tyres Testing Group, объясняет главную суть внедрения практики сезонных шин:

"Все сезонные преимущества летних или зимних шин проявляются только в соответствующих условиях. Какими бы дорогими и качественными ни были шины, они будут эффективны только в том времени года, к которому предназначены."

Зимние модели шин не зря считаются более сложными и дорогими - в них вложены более затратные конструкторские разработки, многочисленные тесты во всех возможных зимних условиях.

Автоэксперт Юрий Дацик подтверждает: "Зимние шины имеют особый рисунок протектора, приспособленный к работе на льду, в снегу и снежной каше.

Они изготовлены из специальной резиновой смеси, которая остается мягкой при минусовых температурах и хорошо контактирует с микронеровностями скользкой поверхности дороги - за счет чего, собственно, и обеспечивается лучшее сцепление".

Соответственно, у летних покрышек в холодную погоду будет большой "провал" в плане сцепления. Летняя резина в мороз твердеет и хуже цепляется за микровыступы асфальта.

Этот нюанс дает себя знать и на сухом покрытии, и на мокром, но снег и лед еще больше усложняют задачу шин по сохранению сцепления.

Поэтому второе отличие "зимы" от "лета" - рисунок протектора. Во-первых, на зимних шинах он имеет ламели. Эти тонкие прорези при контакте с дорогой раскрываются и острой кромкой цепляются за скользкую поверхность. Гладкие, без ламелей шашки летних колес просто скользят по льду.

Во-вторых, зимний протектор выполняется с большими канавками для отвода воды и снежной каши из пятна контакта в стороны от колеса. На типичных летних моделях эти канавки узкие, поэтому машина на них быстрее всплывает над дорогой (аквапланирование и слешпленинг).

Неудивительно, что любые летние шины теряют большинство своих сцепных качеств на зимней дороге. Официально признанная шинниками граница между зимой и летом - температура воздуха и асфальта +7+8 градусов и, конечно, осадки.

"Таким образом, водитель, который опоздал с заменой шин на зимние", - заключает шинный эксперт Юрий Дацик, руководитель Tyres Testing Group - "должен быть готов к тому, что его авто будет вести себя на дороге необычно, иногда даже непрогнозируемо."

Как понять, что летняя резина уже не справляется

Двигаясь зимой на резине "не по сезону", водитель должен постоянно следить за состоянием дороги (не становится ли она "более зимней"), а главное, прислушиваться к машине - не появляются ли признаки того, что она уходит из-под контроля. В частности:

не срабатывает ли даже при осторожном торможении система ABS (треск педали);

не смещается ли при торможении машина в сторону;

сохраняется ли привычная синхронность нарастания оборотов двигателя и скорости (не касается гибридов и машин с вариатором CVT в трансмиссии) - то есть не буксуют ли ведущие колёса;

не чувствуется ли при поворотах нетипичное смещение кормы или передка машины.

Если вы чувствуете эти или другие необычные черты в поведении машины на зимней дороге, можете быть уверены: под колесами скользко и резкие маневры могут закончиться аварией.

А значит, таких действий следует избегать и снизить скорость. А если вы не чувствуете уверенности, поездку лучше прекратить, запарковавшись в ближайшем безопасном месте. Кстати, это касается не только случаев, когда на колесах "не та" резина.

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Почему даже сухая дорога бывает опасна

Чистый от любых посторонних наслоений асфальт зимой все равно может быть опасен, и водителю нельзя воспринимать обстановку так, как он делал это летом. Тем более если машина едет на летних шинах. Ведь:

асфальт может быть сухим потому, что влага из него вымерзла – то есть он холодный, промороженный, и летний протектор не будет держаться его так, как следует;

так, как следует; за ближайшим поворотом чистая дорога может превратиться в скользкую - достаточно даже появиться одной замерзшей луже, чтобы водитель потерял контроль и машина слетела со своей полосы или вообще в кювет (и неизвестно, что лучше);

чистая темная дорога на деле может оказаться асфальтом, покрытым так называемым "черным льдом" - тонким сплошным слоем льда, невидимым для водителя. Этот вид гололеда особенно опасен потому, что льдом покрыта вся поверхность, и колесам не за что зацепиться, даже если водитель имеет нужный опыт.

Поэтому еще раз напоминаем - для водителя с неподходящими покрышками на колесах зимой не бувает безопасной дороги.

Фото: есть ситуации, когда продолжать движение и на зимней резине – огромный риск (freepic.com)

Как ехать на летней резине по зимней дороге

Особых советов здесь не будет: если дорога действительно зимняя - снег, снежная каша, лед, скользкая "гребенка", колеи - на любых шинах по ней надо ехать так:

низкая скорость . Понятие это неконкретное, но это может означать, что ехать надо вдвое-втрое медленнее, чем это было бы летом;

. Понятие это неконкретное, но это может означать, что ехать надо вдвое-втрое медленнее, чем это было бы летом; никаких резких движений – рулем, акселератором, педалями тормоза и сцепления;

– рулем, акселератором, педалями тормоза и сцепления; во время движения стараться реже выключать сцепление и ставить трансмиссию в режим N (нейтраль). Когда на ведущие колеса передается крутящий момент от двигателя, они лучше стабилизируют машину. Но резко газовать нельзя;

выключать сцепление и ставить трансмиссию в режим N (нейтраль). Когда на ведущие колеса передается крутящий момент от двигателя, они лучше стабилизируют машину. Но резко газовать нельзя; держать по возможности высшую передачу и как можно более низкие обороты. Чрезмерный крутящий момент на ведущих колесах приводит к их пробуксовке и заносу;

и как можно более низкие обороты. Чрезмерный крутящий момент на ведущих колесах приводит к их пробуксовке и заносу; прогнозирование ситуации на дороге . Ведь чем больше у водителя будет времени на реакцию на угрозу, тем менее резкими будут его действия;

. Ведь чем больше у водителя будет времени на реакцию на угрозу, тем менее резкими будут его действия; стараться держать дистанцию до машины впереди больше, чем всегда. Помня при том, что в большое "окно" часто пробуют вклиниться другие машины с нетерпеливыми водителями.

Системы стабилизации не спасут: почему?

Щедрый набор систем активной безопасности, которыми комплектуются современные авто - антиблокировочная ABS, курсовой устойчивості ESP, антибуксовочная TCS, помощь при экстренном торможении Brake Assist, помощь при старта на подъеме Hill Start Assist и т.д. - действительно эффективные помощники для водителя.

Но все они имеют предел возможностей, ведь не отменяют законы физики. И тем более не стоит полагаться на них, если автомобиль эксплуатируется на неадекватной резине.

Дело в том, что все настройки упомянутых выше ассистентов исходят из того, что автомобиль находится в идеальном состоянии - со всеми исправными узлами и в том числе на шинах, отвечающих дорожным условиям.

А реализовать все возможности электронных помощников на резине, которая едва цепляется за дорогу, будет невозможно.

В заключение

Итак, мягкой украинской зимой ездить на летних шинах теоретически можно - и многие из соотечественников это делают. Но с целым перечнем оговорок, а по большому счету, лучше этого вообще избегать.

И даже в тёплые дни не стоит рисковать настолько, чтобы отправляться в дальние поездки. Зимы теперь настолько капризны, что оттепель может быстро смениться морозом, снегом и гололедом - а это уже для летних шин катастрофические условия. Тем более, на дальнем маршруте.