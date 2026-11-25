Причини різні, але таке буває часто - за вікном зимова негода, а ви - на літній гумі. Чи можна їхати? Формально - так. Але доведеться змінити не лише швидкість, а й саму логіку керування автомобілем.
Про те, як вчинити водієві, що не встиг перевзути машину у зимову гуму до холодів, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Як обрати гуму: ТОП-5 питань про зимові шини для авто
Головне
Українське законодавство не забороняє напряму використання літніх шин узимку (31.4.5 Правил дорожнього руху). Тож формально водій може сісти за кермо автомобіля навіть у мороз і снігопад, залишивши на колесах літню гуму.
Проте є нюанс: поведінка автомобіля може швидко нагадати, що юридичний дозвіл і фізична безпека - зовсім різні речі.
Ні. Чинні Правила дорожнього руху України не встановлюють обов'язкових календарних термінів переходу на зимові шини та не містять прямої заборони експлуатації літньої гуми взимку.
Пункт 31.4.5 ПДР ("Колеса і шини") містить рекомендацію: у разі постійної експлуатації автомобіля на дорогах зі слизьким покриттям використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. До речі, схожа картина і в законодавстві багатьох країн Європи.
При тому що той же пункт Правил приділяє достатньо уваги шинам взагалі і містить чотири конкретні заборони щодо них: висота протектора, небезпечні пошкодження, відповідність розмірів та навантаження, монтаж різних шин на одній осі.
І навіть наявна рекомендація щодо сезонності максимальо м’яка, бо стосується "постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах зі слизьким покриттям". Тобто мов натякається, що непостійне, випадкове використання невідповідних шин великої проблеми не становить.
І хоча сам факт використання літніх шин узимку не є окремим порушенням ПДР, це не звільняє водія від відповідальності за безпечну експлуатацію автомобіля.
Тобто якщо станеться аварія за участю машини з невідповідними сезону шинами, саме на її водія буде простіше перекласти відповідальність.
Наприклад, якщо експертиза встановить, що через невідповідні дорожнім умовам характеристики шин водій не зміг вчасно загальмувати або втримати автомобіль, це може суттєво вплинути на встановлення його вини.
Літні і зимові шини пристосовані для роботи в різних умовах - і відповідно, в "чужому" середовищі вони працюватимуть нештатно. Головні відмінності сезонів з точки зору шин - температура і стан поверхні дороги, точніше, наявність на ній перешкод для зчеплення.
Юрій Дацик, шинний експерт, керівник тестової групи Tyres Testing Group, пояснює головну суть запровадження практики сезонних шин:
"Всі сезонні переваги літніх чи зимових шин проявляються тільки у відповідних умовах. Якими б дорогими та якісними не були шини, вони будуть ефективними тільки в тій порі року, до якої призначені."
Зимові моделі шин недаремно вважаються більш складними і дорогими - в них вкладені більш витратні конструкторські розробки, численні тести в усіх можливих зимових умовах.
Автоексперт Юрій Дацик підтверджує: "Зимові шини мають особливий малюнок протектора, пристосований до роботи на льоду, в снігу і сніговій каші.
Вони виготовлені зі спеціальної гумової суміші, яка залишається м’якою при мінусових температурах і добре контактує з мікронерівностями слизької поверхні дороги - за рахунок чого, власне, і забезпечується краще зчеплення".
Відповідно, у літніх покришок в холодну погоду буде великий "провал" в плані зчеплення. Літня гума в мороз твердішає і гірше чіпляється за мікровиступи асфальта.
Цей нюанс дається взнаки і на сухому покритті, і на мокрому, але сніг та крига ще більше ускладнюють завдання шин із збереження зчеплення.
Тому друга відмінність "зими" від "літа" - малюнок протектора. По-перше, на зимових шинах він має ламелі. Ці тонкі прорізи при контакті з дорогою розкриваються і гострою кромкою чіпляються за слизьку поверхню. Гладкі, без ламелей шашки літніх коліс просто ковзаються по льоду.
По-друге, зимовий протектор виконується з великими канавками для відводу води і снігової каші з плями контакту в сторони від колеса. На типових літніх моделях ці канавки надто вузькі, тому машина на них швидше спливає над дорогою (явище аквапланування та слешпленінгу).
Тож не дивно, що будь-які літні шини втрачають більшість своїх зчіпних якостей на зимовій дорозі. Офіційно визнана шинниками межа між зимою і літом - температура повітря і асфальта +7 +8 градусів і звісно, опади.
"Тому водій, який спізнився із заміною шин на зимові", - підсумовує шинний експерт Юрій Дацик, руководитель Tyres Testing Group - "має бути готовий до того, що його авто буде поводиться на дорозі незвично, іноді навіть непрогнозовано."
Рухаючись взимку на гумі "не за сезоном", водій повинен постійно слідкувати за станом дороги (чи не стає вона "більш зимовою"), а головне, прислухатись до машини - чи не з’являються ознаки того, що вона уходить з під контролю. Зокрема:
Якщо ви відчуваєте ці або інші незвичні риси у поведінці машини на зимовій дорозі, можете бути впевнені: під колесами слизько і будь-які різкі маневри можуть закінчитись аварією.
А значить, таких дій треба уникати і знизити швидкість. А якщо ви не відчуваєте впевненості, поїздку краще припинити, запаркувавшись у найближчому безпечному місці. До речі, це стосується не тільки випадків, коли на колесах "не та" гума.
Читайте також: Зимове пальне для авто: як уникнути проблем із запуском машини в мороз
Чистий від будь-яких сторонніх нашарувань асфальт узимку все одно може бути небезпечним, і водієві не можна сприймати обстановку так, як він робив би це влітку. Тим більше, якщо машина їде на літніх шинах. Адже:
Тому ще раз нагадуємо - для водія з невідповідними покришками на колесах взимку не буває безпечної дороги.
Особливих порад тут не буде: якщо дорога справді зимова - сніг, снігова каша, лід, слизька "гребінка", колії - на будь-яких шинах нею треба їхати так:
Щедрий набір систем активної безпеки, якими комплектуються сучасні авто - антиблокувальна ABS, курсової стійкості ESP, антибуксовувальна TCS, допомоги під час екстреного гальмування Brake Assist, допомоги старту на підйомі Hill Start Assist тощо - справді ефективні помічники для водія.
Але всі вони мають межу можливостей, адже не скасовують законів фізики. І тим більше не варто покладатись на них, якщо автомобіль експлуатується на неадекватній гумі.
Справа у тому, що всі налаштування згаданих вище асистентів виходять із того, що автомобіль перебуває в ідеальному стані - з усіма справними вузлами і у тому числі на шинах, які відповідають дорожнім умовам.
А реалізувати всі можливості електронних помічників на гумі, яка сама ледь чіпляється за дорогу, буде неможливо.
Отже, м'якою українсько зимою їздити на літніх шинах теоретично можна - і багато хто із співвітчизників це робить. Але з цілим переліком застережень, а за великим рахунком, краще цього взагалі уникати.
І навіть у теплі дні не варто ризикувати настільки, щоб відправлятись у далекі поїздки. Зими тепер настільки примхливі, що відлига може швидко змінитись морозом, снігом і ожеледдю - а це вже для літніх шин катастрофічні умови. Тим більше, на далекому маршруті.
Раніше в нашій публікації ми обговорювали 5 речей, які треба перевірити в авто перед снігопадом.