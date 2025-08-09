Пикап "Запорожец": коллекционная редкость из 90-х, о которой вы даже не слышали

Каких-то двадцать лет назад никто и подумать не мог, что созданная на скорую руку модель станет коллекционной редкостью. Почему невероятный "Запорожец"-пикап стал вожделенным предметом для поклонников старины?

О ЗАЗике, который сначала создали "для себя", а потом начали продавать всем

Почему ЗАЗ-пикап считают раритетом

Эта машина - живой пример того, что и машина массовой модели может быть интересной для коллекционеров - если это ее редкая, малотиражная версия.

В непростые 90-е годы, когда страна переживала экономические потрясения, Запорожский автозавод неожиданно расширил свой модельный ряд - и свою историю - создав пикап на базе "Запорожца". Хотя этот проект не стал прорывом, он оставил после себя немало легенд, часто странных, но живучих.

На первый взгляд, идея сделать пикап из заднемоторного авто кажется нелогичной: двигатель не позволяет сделать сзади ровную и более-менее низкую грузовую платформу.

Правда, история знает примеры успешных моделей с такой компоновкой - VW Transporter Pickup, Fiat 850, Chevrolet Corvair Loadside, но это все-таки исключения, а не правило. Так зачем было создавать пикап на основе моделей, который совсем не приспособлены для этого?

В случае с названными машинами причина в невысокой цене их технической платформы. Небольшие пикапы обычно бюджетные, так что логично было использовать имеющееся доступное шасси. Но с пикапом-"Запорожцем" все было не так, хотя ЗАЗ-968МП действительно базировался на дешевом шасси.

Фото: каждое поколение "Запорожца" имело свой вариант с кузовом пикап, но только версия 968МП попала на дороги общего пользования (открытые источники)

Машина сугубо "для своих"

На крупных предприятиях всегда есть потребность в транспорте для перемещения по закрытым территориям - между цехами, складами, админзданиями.

ЗАЗ не был исключением: по цехам, внутризаводским проездам и площадкам ездили "Запорожцы", которые модифицировали для большей практичности - срезали заднюю часть кузова, создавая нечто похожее на грузовую платформу. Хотя называть это пикапом было бы преувеличением - грузовой отсек больше напоминал глубокую нишу, чем полноценную платформу.

Бытует мнение, что для таких машин использовали кузова с производственным браком. Но учитывая технологию изготовления, трудно представить, что кузов можно было испортить настолько, чтобы его нельзя было восстановить до приемлемых кондиций.

По терминологии производственников, это был (собственно, и есть) технологический транспорт, и эти машины создавались на базе разных моделей. Когда с конвейера сходил ЗАЗ-965, пикапы делали на его базе, потом настал черед "ушастых" ЗАЗ-966/968.

Конечно, имел свою версию кузова пикап и последний заднемоторный представитель завода - ЗАЗ-968М. И именно он неожиданно получил шанс на другую жизнь - получив путевку на дороги большой страны и затем так же неожиданно став настоящим раритетом.

ЗАЗ-968МП: случайная модель

Ближе к концу ХХ века на Запорожском автозаводе начали осознавать, что времена меняются.

Старые модели теряли актуальность, интерес потребителя к заднемоторным "Запорожцам" стремительно угасал, зато набирала популярность "Таврия" - модель совсем другой концепции. Государство больше не закупало машины для людей с инвалидностью, а на рынок хлынула волна недорогих подержанных иномарок.

Технологически производство "мыльниц" (так называли заднемоторные модели серии М) не создавало больших трудностей. Проблема была в другом - куда их продавать? И тут маркетологи нашли выход: предложили адаптировать модель для хозяйственных нужд - кооперативов, мелкого бизнеса, коммунальных служб, гостиниц.

В 1990 году на рынок вышла первая партия пикапов ЗАЗ-968МП. За несколько лет - до 1994-го - было выпущено около 2500 единиц, в основном для украинского рынка. Хотя машина не была идеальной для перевозки грузов, она все же оказалась более пригодной для грузоперевозок, чем обычный двухдверный седан.

Коллекции ждут

До наших дней сохранилось очень мало экземпляров ЗАЗ-968МП. Они честно отслужили свое в непростые времена, но из-за специфичности не вызвали интереса у широких кругов частных покупателей.

В отличие от других моделей, которые после списания охотно выкупали работники предприятий, пикапы попадали прямо на металлолом - поэтому теперь каждый такой автомобиль не зависает на долго на сайтах объявлений.