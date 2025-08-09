Пікап "Запорожець": колекційна рідкість з 90-х, про яку ви навіть не чули

Якихось двадцять років тому ніхто і не подумати не міг, що створена на швидку руку модель стане колекційною рідкістю. Чому неймовірний "Запорожець"-пікап став жаданим предметом для шанувальників старовини?

Про ЗАЗик, який спочатку створили "для себе", а потім почали продавати всім, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому ЗАЗ-пікап вважають раритетом

Ця машина - живий приклад того, що і машина масової моделі може бути цікавою для колекціонерів - якщо це її рідкісна, малотиражна версія.

У непрості 90-ті роки, коли країна переживала економічні потрясіння, Запорізький автозавод несподівано розширив свій модельний ряд - і свою історію - створивши пікап на базі "Запорожця". Хоча цей проект не став проривом, він залишив по собі чимало легенд, часто дивакуватих, але живучих.

На перший погляд, ідея зробити пікап із задньомоторного авто здається нелогічною: двигун не дає змоги зробити ззаду рівну і більш-менш низьку вантажну платформу.

Щоправда, історія знає приклади успішних моделей з таким компонуванням - VW Transporter Pickup, Fiat 850, Chevrolet Corvair Loadside, але це таки винятки, аніж правило. То навіщо було створювати пікап на основі моделей, який зовсім не пристосовані для цього?

У випадку з названими машинами, причина в невисокій ціні їхньої технічної платформи. Невеликі пікапи зазвичай бюджетні, тож логічно було використати наявне доступне шасі. Але з пікапом-"Запорожцем" все було не так, хоча ЗАЗ-968МП справді базувався на дешевому шасі.

Фото: кожне покоління "Запорожця" мало свій варіант з кузовом пікап, але тільки версія 968МП потрапила на дороги загального користування (відкриті джерела)

Машина суто "для своїх"

На великих підприємствах завжди є потреба в транспорті для переміщення по закритих територіях - між цехами, складами, адмінбудівлями.

ЗАЗ не був винятком: по цехах, внутрішньозаводських проїздах і майданчиках їздили "Запорожці", які модифікували для більшої практичності - зрізали задню частину кузова, створюючи щось схоже на вантажну платформу. Хоча називати це пікапом було б перебільшенням - вантажний відсік більше нагадував глибоку нішу, ніж повноцінну платформу.

Існує думка, що для таких машин використовували кузови з виробничим браком. Але з огляду на технологію виготовлення, важко уявити, що кузов можна було зіпсувати настільки, щоб його не можна було відновити до прийнятних кондицій.

За термінологією виробничників, це був (власне, і є) технологічний транспорт, і ці машини створювалися на базі різних моделей. Коли з конвеєра сходив ЗАЗ-965, пікапи робили на його базі, потім настала черга "вухатих" ЗАЗ-966/968.

Звісно, мав свою версію кузова пікап і останній задньомоторний представник заводу - ЗАЗ-968М. І саме він несподівано отримав шанс на інше життя - отримавши путівку на шляхи великої країни і потім так само несподівано ставши справжнім раритетом.

ЗАЗ-968МП: випадкова модель

Ближче до кінця ХХ століття на Запорізькому автозаводі почали усвідомлювати, що часи змінюються.

Старі моделі втрачали актуальність, інтерес споживача до задньомоторних "Запорожців" стрімко згасав, натомість набирала популярності "Таврія" - модель зовсім іншої концепції. Держава більше не закуповувала машини для людей з інвалідністю, а на ринок хлинула хвиля недорогих уживаних іномарок.

Технологічно виробництво “мильниць” (так називали задньомоторні моделі серії М) не створювало великих труднощів. Проблема була в іншому - куди їх продавати? І тут маркетологи знайшли вихід: запропонували адаптувати модель для господарських потреб - кооперативів, дрібного бізнесу, комунальних служб, готелів.

У 1990 році на ринок вийшла перша партія пікапів ЗАЗ-968МП. За кілька років - до 1994-го - було випущено близько 2500 одиниць, переважно для українського ринку. Хоча машина не була ідеальною для перевезення вантажів, вона все ж виявилася більш придатною для вантажоперевезень за звичайний дводверний седан.

Колекції чекають

До наших днів зберіглося дуже мало екземплярів ЗАЗ-968МП. Вони чесно відслужили своє в непрості часи, але через специфічність не викликали інтересу у широких колах приватних покупців.

На відміну від інших моделей, які після списання охоче викуповували працівники підприємств, пікапи відправлялися просто на металобрухт - тому тепер кожен такий автомобіль не зависає на довго на сайтах оголошень.