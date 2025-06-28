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Какая марка авто в Украине самая популярная: этот бренд захватил всю страну, кроме Киева

Суббота 28 июня 2025 08:00
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Какая марка авто в Украине самая популярная: этот бренд захватил всю страну, кроме Киева Фото: несколько странно, но несмотря на все трудности украинские потребители выбирают в основном авто недешевых марок (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Предпочтения автомобилистов могут многое сказать об автомобильном мире страны. Какие выводы можно сделать из анализа украинского автопарка и что из того имеет среднестатистический водитель?

О том, каких машин больше всего импортируют и покупают украинские граждане в сегменте новых и подержанных, читайте в материале РБК-Украина.

Какие марки завозят в Украину

Украинский автомобильный рынок состоит из нескольких групп. Самая большая - это подержанные машины, которые перепродаются внутри страны. Таких более 80% и то те машины, которые давно есть в стране и которые отражают не столько принципиальное предпочтение покупателя, сколько ситуативное решение: цена, состояние, географическая близость продавца.

Гораздо больше о предпочтениях рядового автомобилиста говорят машины, впервые зарегистрированные в Украине - как новые, так и импортированные в подержанном виде.

Так вот, если говорить о легковых машинах, которые были в том или ином виде завезены в Украину в последнее время, то среди них доминирует марка Volkswagen.

Лидер среди подержанных авто

Уже не первый год бренд Volkswagen уверенно превышает все остальные среди подержанных легковушек, которые завозят в страну многочисленные предприниматели. Каждый десятый импортированный б/у автомобиль с пробегом имеет на капоте логотип VW.

Почему именно "народный автомобиль"? Причины понятны: эти машины слывут надежными и долговечными (всегда ли это так, сейчас обсуждать не будем) - а это важно при покупке машины с пробегом.

К тому же сказывается традиционное для нашего народа тяготение к добротным и практичным вещам - а немецкий продукт в основном таковым и является.

Интересно, что в определенные периоды выделяется столица - здесь покупатели почему-то чаще выбирают подержанные Toyota. В целом харизма этого японского бренда схожа с немецким (надежность и добротность).

Но возможно в пользу японцев играет более смелый, молодежный дизайн отдельных "тойотовских" моделей и наличие в модельной гамме крупных статусных внедорожников.
Какая марка авто в Украине самая популярная: этот бренд захватил всю страну, кроме Киева

Фото: новых машин в Украину импортируется в 2 - 3 раза меньше чем подержанных (gettyimage.com)

С новыми не так просто

А вот в сегменте новых машин, хотя он и кратно меньше б/у, в Украине не менее уверенно побеждает Toyota. По сравнению с Volkswagen японская марка имеет почти вдвое большую долю рынка.

Интересно, что практически наравне с новыми "Фольксвагенами" в рейтингах 2025-го года идет еще один "европеец" - Renault.

Вывод

Что ж, в итоге имеем сплошной позитив: украинские автомобилисты хоть в сегменте новых машин, хоть подержанных почитают очень авторитетные марки. И что самое важное - они им по карману.

Подобное единодушие в предпочтениях чисто в практическом плане означает также больший комфорт, безопасность движения и повсеместную доступность сервиса и запчастей. Причем - с возможностью выбора цены.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о том, к каким сюрпризам следует готовиться неопытному водителю, впервые купившему дизельную модель, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autoria, "УкрАвтопром", Autoconsulting и Opendatabot.

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