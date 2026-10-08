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ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовом

08:08 08.10.2026 Чт
6 мин
aimg Игорь Широкун
ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовом Фото: кузов универсал действительно один из самых адаптированных для самых разных потеб (seat.ua)
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Похоже, прогнозы аналитиков автомобильного рынка не сбываются: кроссоверы все еще не преодолели своего сильнейшего конкурента – легковушек с кузовом универсал. По крайней мере, у украинских дилеров мы обнаружили с десяток вариантов. Какой универсал самый интересный?

О нашем обзоре наиболее типичных машин с кузовом универсал читайте в материале РБК-Украина.

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Главное

  • Универсал - старый тип кузова, но по нескольким параметрам он непревзойденный до сих пор
  • Имейте в виду - эволюция изменила некоторые ключевые выгоды универсала
  • Разница цен на универсалы в автосалонах - чуть ли не двойная, но на главное это не влияет
  • Будьте осторожны - вместо практичного "сарайчика" можно случайно приобрести спорткар с большим багажником

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: ровный пол багажника и масса конфигураций салона - правило хорошего тона в данном сегменте (volkswagen.ua)

Кузов универсал: о чем речь

Машина с кузовом универсал чаще всего является версией определенной массовой базовой модели, и, как правило, базовая машина – это более короткий хэтчбек.

Следовательно, универсал - самый длинный кузов в семействе. По длине он как седан, но так же как хэтч имеет общее с салоном багажное пространство, которое простирается вверх до самого потолка. Прирост длины достигается за счет большего заднего свеса, то есть - багажника.

Другой типичный признак - близкая к вертикали задняя стенка кузова. Также часто универсалы имеют более совершенную заднюю подвеску, в частности с автоматическим поддержанием высоты над дорогой.

В конце концов, получается, что универсал, построенный как вариант массового хэтчбека - самая доступная из машин с действительно большим багажником. Альтернативные классы - компактвэн, "высокий" коммерческий универсал (так называемый "пирожок") заметно дороже.

При этом багажник универсала наших дней велик и при разложенных, и при сложенных задних сиденьях, к тому же все такие модели имеют возможности трансформации.

Задний диван складывается весь или по частям, пол всегда двойной, предусмотрены защитные сетки и полки (шторки) для защиты вещей от посторонних глаз и перемещения в пассажирскую часть салона.

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: багажник современного универсала - самый большой среди всех легковушек (volkswagen.ua)

"Сарай" - это уже неправда

Когда-то универсалы пренебрежительно называли сараями - за сугубо хозяйственную ориентацию и за соответствующую утилитарную внешность. Но пришли другие времена, целевая аудитория изменилась, спрос уменьшился, поэтому и производители стали ценить каждого клиента.

Теперь во многих случаях производитель пытается позиционировать свой универсал не как чисто практичный транспорт для почтенного семьянина, а как машину для активного образа жизни и даже для активного драйва.

Поэтому неудивительно, что эти "вагоны" обычно имеют мощные, часто топовые двигатели под капотом, агрессивный стайлинг и спортивные наименования.

Итак, машина с кузовом универсал - это вариант получить вместительную машину без потери преимуществ типичного легкового сегмента. В отличие от вена, габариты, управляемость и стоимость содержания останутся на доступном "легковом" уровне.

Итак, на днях в автосалонах официальных дилеров мы нашли универсалы только С- и D-классов - и именно из них состоит наш обзор.

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: Škoda Octavia Combi (skoda-auto.ua)

Škoda Octavia Combi

Модель, которая в течение четырех своих поколений воплощает для украинского потребителя понятие практичности, надежности и доступности (конечно относительной). Имидж вполне оправдан. Octavia Combi имеет самый большой в классе багажник (базовые 640 л и 1700 л при сложенных сиденьях) и минимальную цену.

У Octavia Combi в Украине, вероятно, самая широкая в нашей подборке моторная линейка: четыре бензиновых мотора TSI (1,4 - 2,0 л, 150 - 204 л.с.), дизель (2,0 л, 150 л.с.) и мягкий гибрид на основе бензинового 1,5 л.

Трансмиссии включают 6-ступенчатую механическую коробку, 7-ступенчатую DSG или классическую 8-ступенчатую АКП - в зависимости от выбранного двигателя. Можно выбрать версию с приводом на все четыре колеса.

Цена от 1 314 600 грн.

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: Škoda Superb Combi (skoda-auto.ua)

Škoda Superb Combi

Если коротко - это более богатая "Шкода", причем не только более вместительная, но и в самом деле с элементами роскоши. Огромный багажник (690 - 1920 л) сочетается с дорогой, представительской внешностью и стремительным силуэтом.

Выбор двигателей меньше, но они более мощные: бензиновые 2,0 TFSI (190 - 265 л.с.) и дизельные 2,0 (150 - 193 л.с.). также доступен бензиновый мягкий гибрид. Все двигатели работают в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Конечно, традиционно для крупных чешских универсалов есть версии с полным приводом.

Цена от 1 785 850 грн

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ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: Volkswagen Passat Variant (volkswagen.ua)

Volkswagen Passat Variant

Хрестоматийный универсал Volkswagen Passat продается сейчас уже в девятом поколении. И, между прочим, это единственный тип кузова, с которым Passat продается в Европе. Согласно своему классу машина имеет большое багажное отделение (690 - 1920 л), но линейка двигателей относительно скромная.

В украинских автосалонах модель предлагается с бензиновым 2,0 TSI (204 л.с.) и дизельным 2,0 TDI (150 л.с.), в обоих случаях - с совершенным преселективным роботом DSG-7. Также в каталогах есть бензиновый гибрид 1,5 TSl (150 л.с.), тоже в паре с DSG-7.

Цена от 2 114 247 грн.

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: BMW 3-Series Touring (bmw.ua)

BMW 3 Touring

Да, оказывается, не только в нашей стране сохранились автомобилисты, которым нужна культовая баварская марка с возможностью перевезти в багажнике двухкамерный холодильник. BMW имеет целый сонм чистокровных универсалов, из которых мы выбрали 3 series.

Первое, что следует сказать: это модель с самым маленьким багажником в нашей подборке: 500 л в походном состоянии и 1 510 л при складном заднем диване.

Выбор двигателей неплохой, хотя должны предостеречь вас от путаницы с цифровыми индексами в названии. Итак, если говорить о чисто гражданских машинах без буквы М в названии, то мы насчитали в продаже два бензиновых мотора (318i на 156 л.с. и 320i на 184 л.с.) и два дизеля (318d на 150 л.с. и 320d на 190 л.с.).

Есть еще определенный выбор модификаций спортивного семейства М с моторами вплоть до "шестерки" мощностью 380 л.с. и ускорением до 100 км/ч за 4,5 с, но о них сегодня рассказывать не будем.

Интересное исполнение 330e Touring, где индекс "е" означает подзаряжаемый гибрид; на нем можно проехать порядка 90 км без использования топливного двигателя. Конечно, не обошлось без полноприводных комплектаций.

Цена от 1 865 100 грн.

ТОП-5 универсалов украинского рынка: выбираем авто с многофункциональным кузовомФото: Seat Leon Sportstourer (seat.ua)

Seat Leon Sportstourer

Испанское видение универсала со спортивным нравом. И машина действительно производит должное впечатление - что внешне, что по ощущениям за рулем: ускорение от 0 до 100 км/ч - 7,7 секунды.

И, несмотря на горячую харизму, машина имеет приличный багажник: 620 - 1600 литров. При такой заявке Leon имеет едва ли не самую низкую цену в данной группе.

Из минусов - ограниченный, мягко говоря, выбор моторов, состоящий из одного силового агрегата: бензиновый 1,5 TSI (150 л.с.) в исполнении "мягкий гибрид". Единственно доступная трансмиссия - автоматическая, в виде преселективного робота DSG.

Цена от 1 377 459 грн.

В заключение

Автомобиль слишком глубоко проник в нашу жизнь, чтобы думать, что можно найти один его тип на все случаи и нужды. Но легковушка в кузове универсал остается ближе всего к этому статусу. И то, что, несмотря на массу альтернатив, он удерживает прочные позиции на рынке, лишний раз это подтверждает.

Раньше в нашей публикации мы разбирались, как оградить кузов от реагентов и рассматривали действенные способы для украинских дорог.

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