Как пережить зиму-2026 за рулем: чеклист автомобилиста на октябрь

Как бы ни совершенствовали конструкторы современные автомобили, зимой на них все равно ездить труднее, чем летом. Да еще и отечественные реалии усложняют водительскую жизнь. Что нужно сделать с машиной, чтобы без особых проблем пережить следующую тревожную зиму?

О том, чем можно облегчить пользование машиной в непростых условиях предстоящей зимы, читайте в материале РБК-Украина .

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еще в прошлом веке, но зима об этом не знает Немолодая машина с пробегом более уязвима к холодам

более уязвима к холодам Если ничего не делать для подготовки к зиме, машина все равно ее переживет - но водителю будет больше хлопот

Фото: зима в Украине – не столько мороз и снег, сколько мокрая дорогая и плохая видимость (unsplash.com)

Если зима придет неожиданно

Октябрь - последний теплый месяц осени в Украине, но уже в конце его морозы, снегопады, гололедица и очереди на шиномонтаж могут сломать обычные планы водителя.

Добавьте сюда обещанные проблемы с электричеством, пляску цифр на стелах АЗС и воздушные тревоги в любое время суток - и вы согласитесь, что к такой зиме лучше хоть немного подготовиться.

Запас топлива: сколько иметь и есть ли смысл

Эксперты топливного рынка не прогнозируют на ближайшую зиму большие проблемы с бензином, дизтоплем и автогазом. Возможны разве что местные перебои из-за кратковременных нарушений логистики.

Поэтому если машина используется в семье каждый день, есть смысл создать запас в объеме своего недельного-двухнедельного пробега – чтобы не нагнетать потом среди зимы ажиотаж, создавая очереди на АЗС.

Напомним, что тара должна быть надежной, металлической или пластиковой из числа признаных на АЗС как безопасная. Стеклянные и приспособленные емкости недопустимы.

Подскажем, что согласно Правилам пожарной безопасности в Украине (приказ МВД № 1417) в квартире можно держать не более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (п. 11.3, раздел VI).

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн советует если и делать запас, то небольшой:

" Масштабного дефицита горючего не должно быть . Ведь начиная с 2022 года в Украине налажена эффективная и гибкая система поставок горючего - я не представляю, чтобы ее можно было уничтожить воздушными ударами.

Но временные локальные проблемы исключать нельзя. Если вам жизненно важно заправлять машину "под пробку" при первой же необходимости, определенный запас в несколько канистр можно создать."

Что проверить : если есть опасения остаться на несколько дней без бензина, стоит купить одну-две качественные канистры и заполнить их топливом. Если подразумевается, что эта порция бензина будет стоять в резерве долго (более года-полгода), можно добавить в нее консервант-стабилизатор для сохранения всех летучих фракций.

Не электромобиль, но лучше подзарядить

Состояние аккумуляторной батареи (да, даже топливного авто) для зимы очень важно, учитывая масштабные отключения света. Ведь у вас не всегда будет возможность выполнить первое спасительное для АКБ действие - зарядить ее от гаражного устройства.

Зима - настоящий (хотя и не единственный) сезон испытаний для стартерного аккумулятора любого топливного авто. Во-первых, на холоде батарея хуже отдает свою мощность и медленнее принимает заряд. То есть зимой в разы больше шансов, что АКБ будет оставаться наполовину разряженной.

А во-вторых, в морозные дни батарея имеет целый список дополнительных нагрузок. Начиная от двойного тока потребления при холодном старте двигателя и заканчивая одновременно активированными мощными потребителями - такими как подогревы окон и сидений, фары, стеклоочистители и т.д.

И все это часто на фоне осторожного движения на малых оборотах мотора (скользкая дорога, туман, пробки, снегопад) – то есть при условиях, когда генератор не компенсирует потребление и батарея не успевает полностью заряжаться.

"Расплачиваться" за все это приходится аккумулятору - хронический недозаряд быстро добивает его пластины, тем более если АКБ, как говорится, уже не первой молодости.

Что проверить : для начала - запас энергии в АКБ и ее зарядку от генератора. Исправная и полностью заряженная батарея после ночного отдыха должна показать не менее 12,5 - 12,6 вольт. При работающем двигателе ориентировочные показания вольтметра должны быть 13,8-14,4 вольта.

Если показатели окажутся неидеальными, окончательный вердикт вынесет автоэлектрик. Возможно, АКБ нужно просто подзарядить от стационарного зарядного устройства. Которому, напомним, нужна розетка 220 В - не всегда доступная нам в условиях отключений света.

Зимние шины: не ждем первого снега

Одно из важнейших дел в октябре - приготовить зимний комплект шин.

Возможно, ставить их на машину из-за высокой температуры будет рано, но надо оценить состояние: не лысый ли протектор, нет ли деформаций на боковинах, не потерялись ли балансировочные грузики (если сезонные покрышки у вас имеют собственные диски).

Если зимние колеса будут заранее приготовлены, при наступлении соответствующей погоды (скажем, снегопад или стабильная среднесуточная температура +7°C +8°C) вам останется только быстро установить их на машину - не тратя время на ремонт или поиск новых шин.

Что проверить : глубину протектора по всей его длине и отсутствие "грыжи" на боковинах. Шишек не должно быть совсем, протектор должен иметь глубину не менее 1,6 мм, хотя шинные эксперты (и законодательство некоторых стран) советуют иметь не менее 4 мм.

Фото: решать технические проблемы зимой гораздо сложнее, чем в теплые осенние дни (freepic.com)

Топливная система

В холодную погоду двигателю труднее готовить воздушно-топливную смесь к сгоранию, поэтому важно, чтобы топливная система была в порядке. Тем более, вы не можете быть уверены, что следующей зимой ближайшая автомастерская будет готова немедленно принять ваше авто в ремонт.

Поэтому лучше еще в теплый период проверить топливную аппаратуру машины, чтобы сегодняшние маленькие неполадки в холода не превратились в большие проблемы. Особенно это касается дизелей, которые хуже бензиновых моторов переносят морозы и зиму в целом.

Что проверить: закажите хорошему диагносту проверку параметров сгорания топлива в цилиндрах. Возможно по итогам этой инспекции придется заменить, отремонтировать или промыть форсунки (инжекторы) и топливный насос. Все топливные фильтры в преддверии тревожной зимы лучше поменять превентивно.

Идеальный уровень: технические жидкости

Низкая температура ухудшает эластичность всех материалов, в том числе уплотнительных деталей. Недаром бывалые водители с первыми морозами ожидают на немолодом авто протечек всех возможных технических жидкостей.

Иными словами, небольшое запотевание на патрубке радиатора или трубке тормозной системы зимой может превратиться в серьезную "пробоину".

Все подобные слабые места лучше "нейтрализовать" уже сейчас, в комфортных условиях теплой осени. И позволим себе напомнить о единственной жидкости в современном авто, которая имеет сезонную привязку: "омывайке" в бачке стеклоочистителя. Если в нем останется летний состав, растопить его после заморозков бывает очень непросто.

Что проверить : количество и свежесть всех жидкостей под капотом. Если в каком-нибудь из бачков будет обнаруженa "недостача", вспомните, за какой период упал уровень, чтобы понять природу и масштаб потери. В идеале в преддверии зимы никаких протечек быть не должно.

Фото: световой день зимой короткий, да еще и блекауты усугубляют ситуацию с безопасностью в темное время суток (unsplash.com)

Темнеет рано, улицы темные

Скорее всего, этой зимой нам придется ездить в том числе и по неосвещенным улицам. Поэтому лучше заранее позаботиться о световых приборах, которые сделают вашу машину заметной для других и помогут вам самому увидеть все, что нужно.

Что проверить: кроме исправности фар и фонарей убедитесь в их надежности. Предугадать, когда погаснет та или иная лампочка, непросто, но можно. Включая в темноте вашу светотехнику, сравните яркость фонарей в каждой паре – передние и задние габариты, стоп-сигналы, поворотники и т.д.

Менее яркий свет может говорить о проблеме с контактами в нем и о скором выходе из строя. Такой фонарь следует разобрать и проверить.

Также вспомните, не заменяли ли вы недавно одну из лампочек. Если да, вероятно, скоро выйдет из строя и ее "напарница" в фонаре на другой стороне: качественные лампы имеют более или менее одинаковый срок службы.

В заключение

Подготовка автомобиля к зиме не обязательно означает большие затраты. Самое важное - вовремя нейтрализовать слабые места, которые могут превратиться в серьезную проблему в холодную погоду.

Пара часов и немного средств, затраченных на подготовку сейчас, могут сэкономить гораздо больше времени, средств и нервов зимой. А главное - в ответственный момент непростой зимы машина не превратится в недвижимость и останется помощником для всей семьи.