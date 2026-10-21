Автомобильные шины для зимы: когда менять резину, если осень теплая

Потепление климата сбивает водителей с толку: когда менять шины, если по календарю скоро зима, а за окном - солнце и теплый асфальт? Автомобильные инженеры и эксперты по безопасности знают ответ, хотя и с привязкой к обстоятельствам.

Читайте также : Почему зимние шины "дубеют" и когда их нужно менять

О том, насколько важно вовремя переобуть автомобиль накануне зимы, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Отличий "зимы" от "лета" всего две, но они спасают имущество и жизнь

всего две, но они спасают имущество и жизнь Каждый тип шин создан под соответствующие условия, и все отклонения нежелательны.

создан под соответствующие условия, и все отклонения нежелательны. Зимние шины лучше на теплой дороге, чем летние - на холодной

на теплой дороге, чем летние - на холодной Теплая осень нередко заставляет водителей откладывать замену шин до первых заморозков или даже снегопада. Однако ждать на дороге льда опасно.

Фото: осеннее межсезонье означает, что водитель должен изменить стиль вождения на зимний (pixabay.com)

Пора менять шины на зимние - когда?

Чаще водители слышат один и тот же совет по переходу на зимние шины - устойчивое снижение среднесуточной температуры до +7 +8°C и ниже.

Цифра правильная, но опираться на одну только ее сегодня уже нельзя. Из-за глобального потепления стерлась четкая граница между сезонами, и после недели заморозков на неделю возвращается бабье лето. Что делать с шинами такой переменчивой осенью?

При этом следует добавить, что упомянутые +7 °C - не магическая граница, за которой летняя резина вдруг перестает работать, а зимняя мгновенно становится лучше всех обстоятельств.

Реальные характеристики шин - и поведение машины - зависят от конкретной модели покрышек, температуры и состояния дорожного покрытия, влажности, осадков и других условий.

Почему летние шины не для холода

На первый взгляд, отличий между летними и зимними шинами немного:

Рисунок протектора. У летних моделей он рассчитан на сцепление с жесткой поверхностью - имеет массивные и жесткие шашки, которые выдерживают боковые и продольные нагрузки. У зимних шин протектор приспособлен ко льду, снегу и снежной каше - имеет, во-первых разрезы-ламели для сцепления со льдом, во-вторых большие канавки для отвода воды и снежной шуги;

У летних моделей он рассчитан на сцепление с жесткой поверхностью - имеет массивные и жесткие шашки, которые выдерживают боковые и продольные нагрузки. У зимних шин протектор приспособлен ко льду, снегу и снежной каше - имеет, во-первых разрезы-ламели для сцепления со льдом, во-вторых большие канавки для отвода воды и снежной шуги; Резиновая смесь протектора . В зимних шинах в резине содержится много силики и подобных веществ, благодаря которым протектор остается мягким при минусовых температурах и хорошо контактирует с микронеровностями скользкой поверхности дороги;

Следовательно, с наступлением осени резиновая смесь летних шин постепенно, по мере похолодания, теряет эластичность, и сцепление с дорогой тоже ухудшается.

Юрий Дацик, шинный эксперт, руководитель тестовой группы Tyres Testing Group, объясняет главное отличие зимней шины от летней:

"Нельзя ждать от шины максимальной эффективности, надежного сцепления, когда ее пытаются использовать не в тех условиях, для которых она была спроектирована . Даже если это лучшая премиальная модель, но летняя - на нее нельзя полагаться в зимний сезон. Поэтому так важно вовремя переобуть авто".

Не ждите первого снега

Одна из самых распространенных ошибок автомобилистов - откладывать переобувание до первого снегопада. Такой подход рискован по нескольким причинам.

Во-первых, ночные заморозки могут появиться еще тогда, когда днем температура воздуха уверенно держится выше нуля. При определенных условиях на мостах, эстакадах, затененных участках дорожное покрытие может охлаждаться сильнее окружающего воздуха. Из-за этого возникает риск локального гололеда.

Во-вторых, осенние дожди, туман и мокрое покрытие сами по себе усложняют управление. Если к ним добавляются низкая температура и несоответствующие сезону шины, запас сцепления может существенно снизиться.

В третьих, погода осенью меняется быстрее , чем водитель успеет записаться на шиномонтаж. Выехать утром при плюсовой температуре, а вечером вернуться во время мокрого снега или заморозка - вполне реальный сценарий осенне-зимнего периода.

Итак, самое разумное решение - переобуться заблаговременно, до появления устойчивых холодов. Это также позволяет избежать сезонных очередей на шиномонтажах, которые образуются именно из тех, кто таки "хладнокровно" дождался первого снега.

Читайте также : Давление в шинах зимой: как проверять, чтобы не испортить резину

Не упустить момент: если днем еще тепло

В теплую осень дневная температура может достигать +12+15 °C, хотя ночью стрелка термометра уже приближается к нулю. В такой ситуации не стоит делать вывод, что зимние шины еще не нужны, опираясь только на дневные показатели.

В первую очередь оцените три фактора.

Среднесуточная температура . Если в течение нескольких дней она стабильно приближается к +7 °C, можно переходить на зимний комплект. Не стоит ожидать, пока холодная погода продержится неделю или больше. Температура во время поездок. Если вы выезжаете на работу ранним утром, возвращаетесь поздно вечером или регулярно путешествуете между городами, выше риск попасть на холодное покрытие. Вам зимние шины могут понадобиться раньше, чем другим. Маршруты и дорожные условия. В городе дороги обычно быстрее очищаются от снега, но это не гарантирует отсутствие гололеда – например, когда на асфальте замерзает дождевая вода. На загородных трассах, в горах, на путепроводах и просто открытых участках риск встретить лед еще выше.

Одно слово, правило простое: если похолодание становится устойчивым, а ночные температуры приближаются к нулю, не откладывайте сезонную замену из-за нескольких теплых дней.

Можно ли переобуться раньше времени?

Не будет ничего страшного, если летние шины покатаются несколько дней по теплому асфальту.

Главное, что следует знать: среднестатистическая зимняя шина имеет в теплую погоду лучшие показатели сцепления, чем попавшая на снег или лед летняя. Поэтому лучше переобуться немного раньше, чем опоздать.

Но сознательно торопиться с переходом на зимнюю резину тоже не стоит. Зимние шины предназначены, прежде всего, для холодных условий, а при высоких температурах их резиновая смесь будет слишком мягкой для надежного сцепления. К тому же так она быстрее стирается.

Фото: коварство поздней осени в том, что любой дождь может перейти в снегопад (unsplash.com)

Погода ухудшилась, а вы на летних шинах

Когда погода внезапно поменялась, а ваша машина все еще катается на летних шинах, иногда лучше отложить поездку. Если у вас нет большого опыта, не стоит пытаться компенсировать неподходящие шины аккуратным стилем управления.

Уменьшение скорости помогает, но не восстанавливает сцепление, недостающее на скользкой дороге. Поэтому если начался снегопад, образовался гололед или температура резко упала, по возможности не пользуйтесь машиной, пока не замените шины.

А если ухудшение погоды застало вас в пути, снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, избегайте резких маневров и торможений.

Шинный эксперт Юрий Дацик, руководитель тестовой группы Tyres Testing Group, напоминает еще об одном важном для безопасности нюансе:

"Многочисленные системы активной безопасности рассчитаны на то, что автомобиль укомплектован качественными шинами , отвечающими дорожным условиям. Поэтому не стоит всерьез рассчитывать на эффективную помощь электронных ассистентов водителя, если машина едет по скользкой дороге на летних шинах".

В заключение

Теплая осень не упраздняет потребности в зимних шинах, но спешить с переходом на зимний комплект не стоит. Равно как и ориентир в +7 °C не является абсолютным правилом. Словом, учитывайте маршруты и время поездок, ночные температуры, состояние дорог и прогноз погоды.

А те, кто не хочет особенно заморачиваться этим вопросом, могут воспользоваться простой подсказкой: накануне холодов с переходом на зимнюю резину лучше поспешить, чем опоздать.