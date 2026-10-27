Як пережити зиму-2026 за кермом: чекліст автомобіліста на жовтень

Як би не вдосконалювали конструктори сучасні автомобілі, взимку на них все одно їздити важче, ніж улітку. Та ще й вітчизняні реалії ускладнюють водійське життя. Що треба зробити з машиною, щоб без особливих проблем пережити наступну тривожну зиму?

Про те, чим можна полегшити користування машиною у непростих умовах майбутньої зими, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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ще в минулому столітті, але зима про це не знає Немолода машина з пробігом більш вразлива до холодів

більш вразлива до холодів Якщо нічого не робити для підготовки до зими, машина все одно її переживе - але водій матиме більше клопоту

Фото: зима в Україні - не стільки мороз і сніг, скільки мокра дорога і погана видимість (unsplash.com)

Якщо зима прийде несподівано

Жовтень - останній теплий місяць осені в Україні, але вже наприкінці його морози, снігопади, ожеледь та черги на шиномонтаж можуть зламати буденні плани водія.

Додайте сюди обіцяні проблеми з електрикою, танок цифр на стелах АЗС і повітряні тривоги будь-якого часу доби - і ви погодитесь, що до такої зими краще бодай трохи підготуватись.

Запас палива: скільки мати і чи є сенс

Експерти паливного ринку не прогнозують на найближчу зиму великих проблем з бензином, дизпальним та автогазом. Можливі хіба що місцеві перебої через короткочасні порушення логістики.

Тому якщо машина використовується в родині щодня, є сенс створити запас в обсязі свого тижневого-двотижневого пробігу - щоб не нагнітати потім серед зими ажіотаж, створюючи черги на АЗС.

Нагадаємо, що тара має бути надійною, металевою або пластиковою з числа тих, які визнаються на АЗС безпечними. Скляні та пристосовані ємності неприпустимі.

Підкажемо, що згідно Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС № 1417) в квартирі можна тримати не більше 10 л легкозаймистих і горючих рідин (п. 11.3, розділ VI).

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн радить якщо і робити запас, то невеликий:

"Масштабного дефициту пального не повинно бути. Адже починаючи з 2022 року в Україні налагоджена ефективна і гнучка система постачання пального - я не уявляю, щоб її можна було знищити повітряними ударами.

Але тимчасових локальних проблем виключати не можна. Тож якщо вам життєво важливо заправляти машину "під корок" за першої ж потреби, певний запас у кілька каністр можна створити."

Що перевірити: якщо є побоювання залишитись на кілька днів без бензину, варто придбати одну-дві якісні каністри і заповнити їх пальним. Якщо мається на увазі, що ця порція бензину стоятиме в резерві довго (понад рік-півроку), можна додати в неї консервант-стабілізатор для захисту від втрати летких фракцій.

Не електромобіль, але краще підзарядити

Стан акумуляторної батареї (так, навіть паливного авто) для зими дуже важливий з огляду на масштабні відключення світла. Адже у вас не завжди буде змога виконати першу рятівну для АКБ дію - зарядити її від гаражного пристрою.

Зима - справжній (хоча і не єдиний) сезон випробувань для стартерного акумулятора будь-якого паливного авто. По-перше, на холоді батарея гірше віддає свою потужність і повільніше приймає заряд. Тобто взимку в рази більше шансів, що АКБ залишатиметься наполовину розрядженою.

А по-друге, в морозні дні батарея має цілий перелік додаткових навантажень. Починаючи від подвійного струму споживання при холодному старті двигуна і до одночасно активованих таких потужних споживачів як підігріви вікон та сидінь, фари, склоочисники тощо.

І все це часто на фоні обережного руху на малих обертах мотора (слизька дорога, туман, затори, снігопад) - тобто за умов, коли генератор не компенсує споживання і батарея не встигає повністю заряджатися.

"Розраховуватись" за все це доводиться акумулятору - хронічний недозаряд швидко добиває його пластини, тим більше якщо АКБ, як то кажуть, вже не першої молодості.

Що перевірити: для початку - запас енергії в АКБ і її зарядку від генератора. Справна і повністю заряджена батарея після нічного відпочинку має показати не менше 12,5 - 12,6 вольт. При працюючому двигуні орієнтовні показання вольтметра мають бути 13,8-14,4 вольта.

Якщо показники виявляться неідеальними, остаточний вердикт хай винесе автоелектрик. Можливо, АКБ слід просто підзарядити від стаціонарного зарядного пристрою. Якому, нагадаємо, потрібна розетка 220 В - не завжди доступна нам в умовах відключень світла.

Зимові шини: не чекаймо першого снігу

Одна з найважливіших справ у жовтні - приготувати зимовий комплект шин.

Можливо, ставити їх на машину через високу температуру буде зарано, але треба оцінити стан: чи не лисий протектор, чи немає деформацій на боковинах, чи не загубилися балансувальні тягарці (якщо сезонні покришки у вас мають власні диски).

Якщо зимові колеса будуть завчасно приготовані, за настання відповідної погоди (скажімо, снігопад чи стабільна середньодобова температура +7°C +8°C) вам залишиться тільки швиденько встановити їх на машину - не витрачаючи час на ремонт чи пошуки нових шин.

Що перевірити: глибину протектора по всій його довжині і відсутність грижі на боковинах. Гуль не повинно бути зовсім, протектор повинен мати глибину не менше 1,6 мм, хоча шинні експерти (і законодавство деяких країн) радять мати не менше 4 мм.

Фото: розв'язувати технічні проблеми взимку набагато складніше, ніж в теплі дні осені (freepic.com)

Паливна система

В холодну погоду двигуну важче готувати повітряно-паливну суміш до згорання, тому важливо, щоб паливна система була в порядку. Тим більше, ви не можете бути впевнені, що наступної зими найближча автомайстерня буде готова негайно прийняти ваше авто в ремонт.

Тому краще ще в теплий період перевірити паливну апаратуру машини, щоб сьогоднішні маленькі негаразди в холоди не перетворились на великі проблеми. Особливо це стосується дизелів, які гірше за бензинові мотори переносять морози і зиму в цілому.

Що перевірити: замовте хорошому діагносту перевірку параметрів згорання палива в циліндрах. Можливо, за підсумками цієї інспекції доведеться замінити, відремонтувати чи промити форсунки (інжектори) і паливний насос. Всі паливні фільтри напередодні тривожної зими краще поміняти превентивно.

Ідеальний рівень: технічні рідини

Низька температура погіршує еластичність всіх матеріалів, у тому числі ущільнювальних деталей. Недарма бувалі водії з першими морозами очікують на немолодому авто протічок усіх можливих технічних рідин.

Інакше кажучи, невеличке запотівання на патрубку радіатора чи трубці гальмівної системи взимку може перетворитись серйозну "пробоїну".

Всі подібні слабкі місця краще "нейтралізувати" вже зараз, в комфортних умовах теплої осені. І дозволимо собі нагадати про єдину рідину в сучасному авто, яка має сезонну прив’язку: "омивайку" в бачку склоочисника. Якщо в ньому залишиться літня рідина, розтопити її після заморозків буває дуже непросто.

Що перевірити: кількість і свіжість всіх рідин під капотом. Якщо в якомусь з бачків буде виявлена нестача, пригадайте, за який період впав рівень, щоб зрозуміти природу і масштаб втрати. В ідеалі напередодні зими жодних протічок не повинно бути.

Фото: світловий день узимку короткий, та ще й блекаути погіршують ситуацію з безпекою у темну пору доби (unsplash.com)

Темнішає рано, вулиці темні

Швидше за все, цієї зими нам доведеться їздити у тому числі і неосвітленими вулицями. Тому краще завчасно подбати про світлові прилади, які зроблять вашу машину помітною для інших і допоможуть вам самому побачити все, що потрібно.

Що перевірити: крім справності усіх фар та ліхтарів переконайтесь в їхній надійності. Передбачити, коли згасне та чи інша лампочка, непросто, але можна. Вмикаючи в темряві вашу світлотехніку, порівняйте яскравість ліхтарів у кожній парі - передні та задні габарити, стоп-сигнали, поворотники тощо.

Менш яскраве світло може говорити про проблему з контактом в ньому і про скорий вихід з ладу. Такий ліхтар варто розібрати і перевірити.

Також пригадайте , чи не замінювали ви нещодавно одну з лампочок. Якщо так, певно, скоро вийде з ладу і її "напарниця" в ліхтарі на іншому боці: якісні лампи мають більш-менш однаковий строк служби.

На завершення

Підготовка автомобіля до зими не обов'язково означає великі витрати. Найважливіше - вчасно нейтралізувати ти слабкі місця, які можуть перетворитися на серйозну проблему в холодну погоду.

Кілька годин і трохи коштів, витрачених на підготовку зараз, можуть заощадити набагато більше часу, коштів й нервів взимку. А головне - у відповідальний момент непростої зими машина не перетвориться на нерухомість і залишиться помічником для всієї родини.