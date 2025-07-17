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Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит

Четверг 17 июля 2025 15:55
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Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит Фото: Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом
Автор: Константин Широкун

Американский автопроизводитель показал новый внедорожник Ford Bronco. Он разработан китайским совместным предприятием Jiangling Ford для рынка Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Car News China.

Новинка - это большой электрифицированный кроссовер, только внешне напоминающий американские модели Bronco и Bronco Sport. Его длина - 5025 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1815 мм, то есть по размерам он сопоставим с моделью Ford Explorer.

Какие версии доступны

Китайский Ford Bronco имеет полностью независимую подвеску и заявлен в двух версиях. Первая - электрическая, и имеет снаряженную массу 2630 кг. Двухмоторный полный привод имеет пиковую мощность в 452 л.с. Емкость литий-железо-фосфатной тяговой батареи - 105,4 кВт*ч, а паспортный запас хода - 650 км по китайскому циклу CLTC.

Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит

Вторая версия - последовательный гибрид снаряженной массой 2510 кг. Турбомотор на 1,5 л (150 л.с.) предназначен лишь для подзарядки тяговой батареи емкостью 43,7 кВт*ч. Передвигается гибрид на электротяге, но пиковая мощность у него ниже (422 л.с.), потому что задний электромотор выдает лишь 245 л.с.

Запас хода на полном заряде - 220 км, а с учетом полного бака бензина - 1220 км по циклу CLTC. Максимальная скорость обеих модификаций - 170 км/ч.

Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит

Технологии новинки

Также известно, что китайский Ford Bronco оснащен автопилотом с лидаром на крыше и тридцатью другими сенсорами. Поставщиком тяговых батарей заявлена компания Fudi Power (подразделение BYD), электромоторов - предприятие Huichuan United Power System, а бензиновых двигателей - сама фирма Jiangling.

Полноценная презентация Ford Bronco должна состояться осенью. Тогда будет показан интерьер и раскрыты другие подробности. Ожидается, что на рынке Китая такие машины будут стоить от 42 до 56 тысяч долларов.

Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит

Ранее сообщалось, что кроссовер Ford Explorer шестого поколения получил внедорожную модификацию под названием Tremor. Спецверсию с таким названием уже имеют пикапы Ford, а в прошлом году ее начали предлагать и для пассажирских машин.

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