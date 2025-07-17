Новый внедорожник Ford Bronco получил автопилот и стал гибридом: вот как он выглядит
Американский автопроизводитель показал новый внедорожник Ford Bronco. Он разработан китайским совместным предприятием Jiangling Ford для рынка Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Car News China.
Новинка - это большой электрифицированный кроссовер, только внешне напоминающий американские модели Bronco и Bronco Sport. Его длина - 5025 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1815 мм, то есть по размерам он сопоставим с моделью Ford Explorer.
Какие версии доступны
Китайский Ford Bronco имеет полностью независимую подвеску и заявлен в двух версиях. Первая - электрическая, и имеет снаряженную массу 2630 кг. Двухмоторный полный привод имеет пиковую мощность в 452 л.с. Емкость литий-железо-фосфатной тяговой батареи - 105,4 кВт*ч, а паспортный запас хода - 650 км по китайскому циклу CLTC.
Вторая версия - последовательный гибрид снаряженной массой 2510 кг. Турбомотор на 1,5 л (150 л.с.) предназначен лишь для подзарядки тяговой батареи емкостью 43,7 кВт*ч. Передвигается гибрид на электротяге, но пиковая мощность у него ниже (422 л.с.), потому что задний электромотор выдает лишь 245 л.с.
Запас хода на полном заряде - 220 км, а с учетом полного бака бензина - 1220 км по циклу CLTC. Максимальная скорость обеих модификаций - 170 км/ч.
Технологии новинки
Также известно, что китайский Ford Bronco оснащен автопилотом с лидаром на крыше и тридцатью другими сенсорами. Поставщиком тяговых батарей заявлена компания Fudi Power (подразделение BYD), электромоторов - предприятие Huichuan United Power System, а бензиновых двигателей - сама фирма Jiangling.
Полноценная презентация Ford Bronco должна состояться осенью. Тогда будет показан интерьер и раскрыты другие подробности. Ожидается, что на рынке Китая такие машины будут стоить от 42 до 56 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что кроссовер Ford Explorer шестого поколения получил внедорожную модификацию под названием Tremor. Спецверсию с таким названием уже имеют пикапы Ford, а в прошлом году ее начали предлагать и для пассажирских машин.
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