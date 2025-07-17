Новий позашляховик Ford Bronco отримав автопілот та став гібридом: ось як він виглядає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Car News China .

Новинка – це великий електрифікований кросовер, що тільки зовні нагадує американські моделі Bronco і Bronco Sport. Його довжина - 5025 мм, ширина - 1960 мм, висота - 1815 мм, тобто за розмірами його можна порівняти з моделлю Ford Explorer.

Які версії доступні

Китайський Ford Bronco має повністю незалежну підвіску та заявлений у двох версіях. Перша – електрична, і має споряджену масу 2630 кг. Двомоторний повний привід має пікову потужність у 452 к.с. Ємність літій-залізо-фосфатної тягової батареї – 105,4 кВт*год, а паспортний запас ходу – 650 км за китайським циклом CLTC.

Друга версія – послідовний гібрид спорядженою масою 2510 кг. Турбомотор на 1,5 л (150 к.с.) призначений лише для підзарядки тягової батареї ємністю 43,7 кВт*год. Пересувається гібрид на електротязі, але пікова потужність у нього нижча (422 к.с.), тому що задній електромотор видає лише 245 к.с.

Запас ходу на повному заряді – 220 км, а з урахуванням повного бака бензину – 1220 км за циклом CLTC. Максимальна швидкість обох модифікацій – 170 км/год.

Технології новинки

Також відомо, що китайський Ford Bronco оснащений автопілотом із лідаром на даху та тридцятьма іншими сенсорами. Постачальником тягових батарей заявлена компанія Fudi Power (підрозділ BYD), електромоторів – підприємство Huichuan United Power System, а бензинових двигунів – сама фірма Jiangling.

Повноцінна презентація Ford Bronco має відбутися восени. Тоді буде показано інтер'єр та розкрито інші подробиці. Очікується, що на ринку Китаю такі машини коштуватимуть від 42 до 56 тисяч доларів.