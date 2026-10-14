Новая Mazda CX-5 прибыла в Украину: характеристики, комплектации и цены

На украинском автомобильном рынке официально дебютировал кроссовер Mazda CX-5 нового, третьего поколения. По сравнению с моделью предыдущей генерации автомобиль стал больше, получил обновленный интерьер и более современную технологическую оснастку.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Габариты новинки претерпели заметные изменения. Колесная база увеличилась на 115 мм и теперь составляет 2815 мм. Общая длина кузова также возросла на 115 мм – до 4690 мм.

Ширина автомобиля достигла 1860 мм, что на 15 мм больше, чем раньше, а высота увеличилась на 20 мм – до 1695 мм. Общий силуэт остался узнаваемым, однако дверные проемы стали шире, что должно сделать посадку и высадку пассажиров более удобными.

Обновленный салон и современные технологии

Интерьер новой Mazda CX-5 создан с учетом актуальных тенденций автомобильного дизайна. В частности, на руле вместо традиционной эмблемы размещена надпись с названием бренда. Приборная панель стала полностью цифровой и получила дисплей диагональю 10,25 дюйма.

Управление климатической системой интегрировано в меню мультимедиа. В зависимости от комплектации центральный сенсорный экран может иметь диагональ 12,9 или 15,6 дюйма. Передние сиденья установлены несколько выше, чем предыдущая версия модели. Среди дополнительного оборудования предусмотрены панорамная крыша, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Bose.

Двигатель, трансмиссия и комплектации

В Украине новый кроссовер предлагается в пяти вариантах оснастки: ORIGIN, ADVENTURE, PRIME, HOMURA Black и HOMURA Tan. Все версии получили бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, мощность которого составляет 188 л.

В зависимости от выбранной комплектации, автомобиль доступен с передним или полным приводом. В сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода i-Activ AWD средний расход горючего в смешанном цикле заявлен на уровне 7,6 л на 100 км.

Что предлагает базовая комплектация ORIGIN

Первоначальный вариант ORIGIN предполагает широкий перечень стандартного оборудования. К нему относятся светодиодные фары, серые легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов и тканевая отделка салона.

За мультимедийные функции отвечает система Mazda Connect с 12,9-дюймовым дисплеем. Она поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссовер оснащен комплексом помощи водителю i-Activsense, в состав которого входят адаптивный круиз-контроль, система контроля положения автомобиля в полосе движения и технологии обнаружения помех.

Флагманские версии HOMURA Black и HOMURA Tan

Выполнение HOMURA Black отличается выразительным внешним оформлением с черными глянцевыми деталями кузова, радиаторной решеткой в соответствующем стиле и 19-дюймовыми черными легкосплавными дисками.

Интерьер этой версии украшен черной кожей. Предусмотрены вентиляция передних сидений и подогрев всех сидений, а также панорамная крыша с люком и электроприводом. В оснащение также входят система полного привода AWD, адаптивные матричные фары ALH и расширенный комплекс систем безопасности i-Activsense.

Комплектация HOMURA Tan предлагает аналогичный флагманский уровень технологий, но делает акцент на другом оформлении салона. Ее главная особенность — эксклюзивная кожаная отделка в бежевых тонах, которая придает интерьеру более изысканный вид.

Сколько стоит новая Mazda CX-5 в Украине.

Стоимость нового поколения Mazda CX-5 в официальных украинских автосалонах стартует от 1549900 грн за базовую комплектацию ORIGIN. Самое дорогое исполнение оценивается в 2052400 грн.

За выбор полного повода придется доплатить ориентировочно от 130 до 140 тысяч гривен в зависимости от комплектации.

Таким образом Mazda CX-5 нового поколения получила увеличенные габариты, модернизированный салон, расширенные возможности мультимедийной системы и современные средства безопасности. В Украине модель представлена в нескольких вариантах оснащения, что позволяет выбрать автомобиль в соответствии с собственными потребностями и бюджетом.