Mazda начала продажи нового электрического кроссовера: вот как он выглядит

Компания Mazda начала продавать в Китае новый кроссовер EZ-60. Эта модель была анонсирована еще несколько месяцев назад, ее выпуск налажен на заводе совместного предприятия Mazda и китайской Changan Automobile.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Отмечается, что EZ-60 построена на платформе Changan. Новый кроссовер выпускают в чисто электрической и гибридной модификациях. В обоих случаях ведущими являются задние колеса.

Сугубо электрический EZ-60 оснащен тяговым мотором мощностью 255 л.с. и батареей емкостью 78 кВт*ч. Заявленный запас хода на одном полном заряде - до 600 км.

Последовательный гибрид имеет такой же электромотор, но уменьшенную батарею емкостью 31,7 кВт*ч и 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС, который не связан с колесами, а используется для подзарядки аккумуляторов.

В Mazda уже сообщили, что новинку сделают глобальной моделью - из Китая ее будут поставлять, в частности, в Северную Америку и страны Евросоюза.