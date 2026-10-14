Нова Mazda CX-5 прибула в Україну: характеристики, комплектації та ціни

На українському автомобільному ринку офіційно дебютував кросовер Mazda CX-5 нового, третього покоління. У порівнянні з моделлю попередньої генерації автомобіль став більшим, отримав оновлений інтер’єр і сучасніше технологічне оснащення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Габарити новинки зазнали помітних змін. Колісна база збільшилася на 115 мм і тепер становить 2815 мм. Загальна довжина кузова також зросла на 115 мм — до 4690 мм.

Ширина автомобіля досягла 1860 мм, що на 15 мм більше, ніж раніше, а висота збільшилася на 20 мм — до 1695 мм. Загальний силует залишився впізнаваним, проте дверні прорізи стали ширшими, що має зробити посадку та висадку пасажирів зручнішими.

Оновлений салон і сучасні технології

Інтер’єр нової Mazda CX-5 створений з урахуванням актуальних тенденцій автомобільного дизайну. Зокрема, на кермі замість традиційної емблеми розміщено напис із назвою бренду. Панель приладів стала повністю цифровою та отримала дисплей діагоналлю 10,25 дюйма.

Керування кліматичною системою інтегрували в меню мультимедіа. Залежно від комплектації центральний сенсорний екран може мати діагональ 12,9 або 15,6 дюйма. Передні сидіння встановлені дещо вище, ніж у попередній версії моделі. Серед додаткового обладнання передбачені панорамний дах, проєкційний дисплей і преміальна аудіосистема Bose.

Двигун, трансмісія та комплектації

В Україні новий кросовер пропонується у п’яти варіантах оснащення: ORIGIN, ADVENTURE, PRIME, HOMURA Black і HOMURA Tan. Усі версії отримали бензиновий двигун об’ємом 2,5 літра, потужність якого становить 188 к. с.

Залежно від обраної комплектації автомобіль доступний із переднім або повним приводом. У поєднанні з шестиступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу i-Activ AWD середня витрата пального в змішаному циклі заявлена на рівні 7,6 л на 100 км.

Що пропонує базова комплектація ORIGIN

Початковий варіант ORIGIN передбачає широкий перелік стандартного обладнання. До нього належать світлодіодні фари, сірі легкосплавні колісні диски діаметром 17 дюймів і тканинне оздоблення салону.

За мультимедійні функції відповідає система Mazda Connect із 12,9-дюймовим дисплеєм. Вона підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto.

Кросовер оснащений комплексом допомоги водієві i-Activsense, до складу якого входять адаптивний круїз-контроль, система контролю положення автомобіля в смузі руху та технології виявлення перешкод.

Флагманські версії HOMURA Black і HOMURA Tan

Виконання HOMURA Black відрізняється виразним зовнішнім оформленням із чорними глянцевими деталями кузова, решіткою радіатора у відповідному стилі та 19-дюймовими чорними легкосплавними дисками.

Інтер’єр цієї версії оздоблений чорною шкірою. Передбачені вентиляція передніх сидінь і підігрів усіх сидінь, а також панорамний дах із люком та електроприводом. До оснащення також входять система повного приводу AWD, адаптивні матричні фари ALH і розширений комплекс систем безпеки i-Activsense.

Комплектація HOMURA Tan пропонує аналогічний флагманський рівень технологій, але робить акцент на іншому оформленні салону. Її головна особливість — ексклюзивне шкіряне оздоблення в бежевих тонах, яке надає інтер’єру більш вишуканого вигляду.

Скільки коштує нова Mazda CX-5 в Україні

Вартість нового покоління Mazda CX-5 в офіційних українських автосалонах стартує від 1 549 900 грн за базову комплектацію ORIGIN. Найдорожче виконання оцінюється у 2 052 400 грн.

За вибір повного приводу доведеться доплатити орієнтовно від 130 до 140 тисяч гривень залежно від комплектації.

Таким чином, Mazda CX-5 нового покоління отримала збільшені габарити, модернізований салон, розширені можливості мультимедійної системи та сучасні засоби безпеки. В Україні модель представлена в декількох варіантах оснащення, що дає змогу обрати автомобіль відповідно до власних потреб і бюджету.