Nissan обновил X-Trail предыдущего поколения: где и за сколько его можно приобрести

Кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения ушел с большинства рынков, уступив место новой модели. Но в Китае эти две машины до сих пор выпускаются и продаются параллельно. Более того, автопроизводитель подготовил "ветерану" обновление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Еще в 2021 году кроссовер был переименован в Nissan X-Trail Honor, спустя два года ему дали название Nissan X-Trail Classic.
Так, X-Trail Classic получил новые 17-дюймовые колеса, а вместо противотуманок теперь установлены пластиковые заглушки. Зато серьезно переработан интерьер. Главной задачей стала интеграция современной медиасистемы с широкоформатным экраном на 12,3 дюйма, операционной системой Huawei HiCar и расширенными онлайн-возможностями.
Для этого пришлось существенно модернизировать переднюю панель: сам экран теперь установлен поверх нее, по центру красуются три круглых дефлектора обдува, а в топ-версии использована двухцветная отделка. При этом сохранены отдельный пульт климат-контроля, аналоговые приборы и фиксированный селектор трансмиссии.
Технически Nissan X-Trail Classic по-прежнему оснащается 2,0-литровым атмосферным мотором на 151 л.с. и вариатором X-Tronic, привод только передний.
Обновленные кроссоверы уже доступны для заказа у китайских дилеров по цене от 22 400 долларов, а для первых клиентов предусмотрены весомые скидки.
На этом же рынке более современный X-Trail четвертого поколения с трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo (204 л.с.) обойдется дороже: минимум 25 100 долларов.
Напомним, ранее компания Nissan представила самый мощный внедорожник Patrol в истории. Спортивная версия Nismo добавила модели 3,5-литровый V6, форсированный до 495 лошадиных сил. Продавать такой внедорожник Nissan будет только в одном регионе - на Ближнем Востоке.
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