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Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

Четверг 26 июня 2025 14:41
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Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит Фото: Nissan Patrol получил самую мощную версию (nissanmotornews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Nissan представила самый мощный внедорожник Patrol в истории. Спортивная версия Nismo добавила модели 3,5-литровый V6, форсированный до 495 лошадиных сил. Продавать такой внедорожник Nissan будет только в одном регионе - на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Бензиновый турбомотор V6 на 3,5 литра модели VR35DDTT с непосредственным впрыском на Patrol Nismo развивает 495 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная тяга доступна при 3600 оборотах в минуту. Для сравнения, двигатель стандартного Patrol выдает 425 сил.

Кроме того, инженеры заново откалибровали девятиступенчатый "автомат", перенастроили адаптивные амортизаторы и руль, а также добавили спортивный выхлоп.

Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

Что сделали с тормозами

Благодаря конструкции нового бампера со сплиттером тормоза теперь эффективнее охлаждаются: холодный воздух направляется непосредственно к дискам, снижая температуру на шесть процентов. Диффузор на корме не только придает спортивный вид, но и оптимизирует аэродинамику, обеспечивая большую устойчивость и лучшую управляемость на высоких скоростях.

Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

Изменения снаружи

Среди внешних особенностей Patrol Nismo - новый сетчатый рисунок решетки радиатора V-Motion с красными полосами по бокам и другие красные акценты. Цвета кузова теперь пять на выбор, включая эксклюзивный для Nismo серый Stealth Gray, причем покраска может быть двухцветной - с черной крышей.

Интересно, что 22-дюймовые литые алюминиевые диски на 23 процента легче по сравнению со стандартными. Длина внедорожника за счет доработок выросла на 90 миллиметров, ширина - на 40, а минимальный клиренс уменьшился с 244 до 195 миллиметров.

Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

В салоне - сиденья с развитой поддержкой и рисунком в виде сот, красные ремни безопасности, алюминиевые педали газа и тормоза. В отделке применены детали из кожи и замши с вышитыми логотипами Nismo. Поставки новинки клиентам на Ближнем Востоке стартуют в июле.

Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

Кризис в Nissan

Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность лишения актива в рамках реструктуризации.

Ранее сообщалось, что Toyota предложила поддержку Nissan, который находится в глубоком кризисе.

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