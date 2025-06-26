Внедорожник Nissan Patrol получил самую мощную версию: вот как он выглядит

Компания Nissan представила самый мощный внедорожник Patrol в истории. Спортивная версия Nismo добавила модели 3,5-литровый V6, форсированный до 495 лошадиных сил. Продавать такой внедорожник Nissan будет только в одном регионе - на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Бензиновый турбомотор V6 на 3,5 литра модели VR35DDTT с непосредственным впрыском на Patrol Nismo развивает 495 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная тяга доступна при 3600 оборотах в минуту. Для сравнения, двигатель стандартного Patrol выдает 425 сил.

Кроме того, инженеры заново откалибровали девятиступенчатый "автомат", перенастроили адаптивные амортизаторы и руль, а также добавили спортивный выхлоп.

Что сделали с тормозами

Благодаря конструкции нового бампера со сплиттером тормоза теперь эффективнее охлаждаются: холодный воздух направляется непосредственно к дискам, снижая температуру на шесть процентов. Диффузор на корме не только придает спортивный вид, но и оптимизирует аэродинамику, обеспечивая большую устойчивость и лучшую управляемость на высоких скоростях.

Изменения снаружи

Среди внешних особенностей Patrol Nismo - новый сетчатый рисунок решетки радиатора V-Motion с красными полосами по бокам и другие красные акценты. Цвета кузова теперь пять на выбор, включая эксклюзивный для Nismo серый Stealth Gray, причем покраска может быть двухцветной - с черной крышей.

Интересно, что 22-дюймовые литые алюминиевые диски на 23 процента легче по сравнению со стандартными. Длина внедорожника за счет доработок выросла на 90 миллиметров, ширина - на 40, а минимальный клиренс уменьшился с 244 до 195 миллиметров.

В салоне - сиденья с развитой поддержкой и рисунком в виде сот, красные ремни безопасности, алюминиевые педали газа и тормоза. В отделке применены детали из кожи и замши с вышитыми логотипами Nismo. Поставки новинки клиентам на Ближнем Востоке стартуют в июле.