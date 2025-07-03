Nissan обновил X-Trail предыдущего поколения: где и за сколько его можно приобрести

Кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения ушел с большинства рынков, уступив место новой модели. Но в Китае эти две машины до сих пор выпускаются и продаются параллельно. Более того, автопроизводитель подготовил "ветерану" обновление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Еще в 2021 году кроссовер был переименован в Nissan X-Trail Honor, спустя два года ему дали название Nissan X-Trail Classic.

Что изменилось

Так, X-Trail Classic получил новые 17-дюймовые колеса, а вместо противотуманок теперь установлены пластиковые заглушки. Зато серьезно переработан интерьер. Главной задачей стала интеграция современной медиасистемы с широкоформатным экраном на 12,3 дюйма, операционной системой Huawei HiCar и расширенными онлайн-возможностями.

Для этого пришлось существенно модернизировать переднюю панель: сам экран теперь установлен поверх нее, по центру красуются три круглых дефлектора обдува, а в топ-версии использована двухцветная отделка. При этом сохранены отдельный пульт климат-контроля, аналоговые приборы и фиксированный селектор трансмиссии.

Технические подробности

Технически Nissan X-Trail Classic по-прежнему оснащается 2,0-литровым атмосферным мотором на 151 л.с. и вариатором X-Tronic, привод только передний.

Обновленные кроссоверы уже доступны для заказа у китайских дилеров по цене от 22 400 долларов, а для первых клиентов предусмотрены весомые скидки.

На этом же рынке более современный X-Trail четвертого поколения с трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo (204 л.с.) обойдется дороже: минимум 25 100 долларов.