Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати

Кросовер Nissan X-Trail третього покоління пішов з більшості ринків, поступившись місцем новій моделі. Але в Китаї ці дві машини досі випускаються та продаються паралельно. Більше того, автовиробник підготував "ветерану" оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ще в 2021 році кросовер був перейменований на Nissan X-Trail Honor, через два роки йому дали назву Nissan X-Trail Classic.

Що змінилось

Так, X-Trail Classic отримав нові 17-дюймові колеса, а замість протитуманок тепер встановлені пластикові заглушки. Проте серйозно перероблений інтер'єр. Головним завданням стала інтеграція сучасної медіасистеми з широкоформатним екраном на 12,3 дюйма, операційною системою Huawei HiCar та розширеними онлайн-можливостями.

Для цього довелося суттєво модернізувати передню панель: сам екран тепер встановлений поверх неї, по центру красуються три круглі дефлектори обдува, а в топ-версії використано двокольорове оздоблення. При цьому збережені окремий пульт клімат-контролю, аналогові прилади та фіксований селектор трансмісії.

Технічні подробиці

Технічно Nissan X-Trail Classic, як і раніше, оснащується 2,0-літровим атмосферним мотором на 151 к.с. і варіатором X-Tronic, привід тільки передній.

Оновлені кросовери вже доступні для замовлення у китайських дилерів за ціною від 22 400 доларів, а для перших клієнтів передбачені вагомі знижки.

На цьому ж ринку сучасніший X-Trail четвертого покоління з трициліндровим турбомотором 1.5 VC-Turbo (204 к.с.) обійдеться дорожче: мінімум 25 100 доларів.