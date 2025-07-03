ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати

Четвер 03 липня 2025 15:20
UA EN RU
Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати Фото: Nissan оновив X-Trail попереднього покоління (media.nissan.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Nissan X-Trail третього покоління пішов з більшості ринків, поступившись місцем новій моделі. Але в Китаї ці дві машини досі випускаються та продаються паралельно. Більше того, автовиробник підготував "ветерану" оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ще в 2021 році кросовер був перейменований на Nissan X-Trail Honor, через два роки йому дали назву Nissan X-Trail Classic.

Що змінилось

Так, X-Trail Classic отримав нові 17-дюймові колеса, а замість протитуманок тепер встановлені пластикові заглушки. Проте серйозно перероблений інтер'єр. Головним завданням стала інтеграція сучасної медіасистеми з широкоформатним екраном на 12,3 дюйма, операційною системою Huawei HiCar та розширеними онлайн-можливостями.

Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати

Для цього довелося суттєво модернізувати передню панель: сам екран тепер встановлений поверх неї, по центру красуються три круглі дефлектори обдува, а в топ-версії використано двокольорове оздоблення. При цьому збережені окремий пульт клімат-контролю, аналогові прилади та фіксований селектор трансмісії.

Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати

Технічні подробиці

Технічно Nissan X-Trail Classic, як і раніше, оснащується 2,0-літровим атмосферним мотором на 151 к.с. і варіатором X-Tronic, привід тільки передній.

Оновлені кросовери вже доступні для замовлення у китайських дилерів за ціною від 22 400 доларів, а для перших клієнтів передбачені вагомі знижки.

На цьому ж ринку сучасніший X-Trail четвертого покоління з трициліндровим турбомотором 1.5 VC-Turbo (204 к.с.) обійдеться дорожче: мінімум 25 100 доларів.

Nissan оновив X-Trail попереднього покоління: де та за скільки його можна придбати

Нагадаємо, раніше компанія Nissan представила найпотужніший позашляховик Patrol в історії. Спортивна версія Nismo додала моделі 3,5-літровий V6, форсований до 495 кінських сил. Продаватиме такий позашляховик Nissan лише в одному регіоні – на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nissan Автомобільний ринок
Новини
В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ
В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви