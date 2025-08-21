ua en ru
Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail: вот как выглядит модернизированное авто

Четверг 21 августа 2025 15:33
Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail: вот как выглядит модернизированное авто Фото: Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Nissan X-Trail четвертого поколения пережил плановый рестайлинг: премьера обновленного семейства состоялась в Японии. Как и ожидалось, модернизация оказалась очень скромной, однако модельную гамму пополнили несколько новых версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Главные приметы рестайлинга - иная решетка радиатора и измененные бамперы с уменьшенными черными вставками. Габаритная длина кроссовера выросла с 4660 до 4690 мм. Светотехника прежняя, но все секции сигналов поворота переведены на светодиоды.

Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail: вот как выглядит модернизированное авто

Что изменилось в салоне

Изменений в интерьере еще меньше. Главное - пересмотрен набор отделочных материалов, а верхняя накладка передней панели теперь всегда черная. Все разъемы USB переделаны на современный стандарт Type-C.

Также обновили и мультимедийную систему. X-Trail стал первой моделью Nissan на японском рынке, которой штатно полагаются встроенные сервисы Google. Протоколы Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные, расширены возможности дистанционного доступа со смартфона.

Кроме того, у системы кругового обзора появились новые варианты отображения картинки, включая вид через прозрачный капот.

Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail: вот как выглядит модернизированное авто

Что под капотом

Технических изменений нет. В Японии Nissan X-Trail по-прежнему предлагается только в виде последовательного гибрида с системой e-Power. Под капотом установлен трехцилиндровый турбомотор 1.5 VC-Turbo (144 л.с., 250 Нм), который работает только как генератор и не связан с колесами.

Базовая версия имеет только один тяговый электромотор на передней оси, который выдает 204 л.с. и 330 Нм, полноприводная модификация e-4orce имеет дополнительный электромотор на задней оси (136 л.с., 195 Нм).

Nissan обновил популярный кроссовер X-Trail: вот как выглядит модернизированное авто

На японском рынке обновленные кроссоверы Nissan X-Trail появятся уже в сентябре. Базовая переднеприводная модификация стоит от 26 тысяч долларов.

Напомним, ранее компания Nissan представила самый мощный внедорожник Patrol в истории. Спортивная версия Nismo добавила модели 3,5-литровый V6, форсированный до 495 лошадиных сил.

Nissan Автомобильный рынок
