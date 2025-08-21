Nissan оновив популярний кросовер X-Trail: ось як виглядає модернізоване авто

Кросовер Nissan X-Trail четвертого покоління пережив плановий рестайлінг: прем'єра оновленого сімейства відбулася в Японії. Як і очікувалось, модернізація виявилася дуже скромною, проте модельну гаму поповнили кілька нових версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Головні прикмети рестайлінгу – інші грати радіатора і змінені бампери зі зменшеними чорними вставками. Габаритна довжина кросовера зросла з 4660 до 4690 мм. Світлотехніка колишня, але всі секції сигналів повороту переведені на світлодіоди.

Що змінилось у салоні

Змін в інтер'єрі ще менше. Головне – переглянуто набір оздоблювальних матеріалів, а верхня накладка передньої панелі тепер завжди чорна. Усі роз'єми USB перероблено на сучасний стандарт Type-C.

Також оновили і мультимедійну систему. X-Trail став першою моделлю Nissan на японському ринку, якій штатно покладаються вбудовані сервіси Google. Протоколи Apple CarPlay та Android Auto тепер бездротові, розширено можливості дистанційного доступу зі смартфона.

Окрім того, у системи кругового огляду з'явилися нові варіанти відображення картинки, включаючи вигляд через прозорий капот.

Що під капотом

Технічних змін немає. У Японії Nissan X-Trail, як і раніше, пропонується тільки у вигляді послідовного гібрида з системою e-Power. Під капотом встановлений трициліндровий турбомотор 1.5 VC-Turbo (144 к.с., 250 Нм), який працює тільки як генератор і не пов'язаний з колесами.

Базова версія має лише один тяговий електромотор на передній осі, який видає 204 к.с. та 330 Нм, повнопривідна модифікація e-4orce має додатковий електромотор на задній осі (136 к.с., 195 Нм).

На японському ринку оновлені кросовери Nissan X-Trail з'являться вже у вересні. Базова передньопривідна модифікація коштує від 26 тисяч доларів.