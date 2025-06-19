Nissan Leaf превратили в кроссовер: революционная новинка уже представлена

Установленный спереди электродвигатель объединен в единый блок с редуктором и инвертором. Он на 10% компактнее предыдущего модуля и благодаря новым креплениям на 75% менее вибронагружен. Отдача в паре с батареей емкостью 52,9 кВт*ч составляет 174 лошадиные силы. Но если выбрать аккумулятор на 75,1 кВт*ч, то отдача мотора составит 214 сил.

Новые технологии электромобиля

Обе батареи оснащены жидкостным охлаждением и, в зависимости от рынка, поддерживают различные технологии двунаправленной зарядки. Например, европейский Leaf совместим с технологией Vehicle-to-Grid. В будущем с ее помощью владельцы авто смогут компенсировать часть затрат на зарядку, отдавая излишки энергии в магистральную сеть на пике потребления.

Базовый Leaf можно заряжать от терминалов постоянного тока с мощностью до 105 киловатт, старший - до 150. Обещанный запас хода: 490 километров по американскому циклу EPA, или 600 по WLTP.

Особенности дизайна и фишки салона

Для Nissan Leaf есть восемь цветов кузова, в том числе голубой Seabreeze Blue Pearl, который в дорогих исполнениях сочетается с контрастной черной крышей. В салоне прописались экраны на 12,3 или 14,3 дюйма. Мультимедиа поддерживает все современные протоколы связи и предлагает пять тем оформления на выбор.

Также доступна беспроводная зарядка, до восьми USB-портов, панорамная крыша из электрохромного стекла с четырьмя уровнями прозрачности и аудиосистема Bose Personal Plus, часть динамиков которой интегрирована в передние подголовники. Все сиденья нового Leaf имеют конструкцию Zero Gravity, снижающую нагрузку на позвоночник и другие части тела, и могут быть обиты тканью, кожзаменителем или похожим на кожу материалом TailorFit.

Первым рынком для нового Nissan Leaf станут Соединенные Штаты, где продажи начнутся уже этой осенью. Весной 2026 года электромобиль доберется и до Европы.