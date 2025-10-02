Названы лучшие автомобильные двигатели года: полный перечень
В США назвали лучший двигатель года в автомобильной промышленности. В последнее время в этом конкурсе участвуют не только ДВС, но также гибридные системы и электрические силовые агрегаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ward's Auto.
Отмечается, что жюри оценивает силовые агрегаты по мощности, крутящему моменту, уровню шума и вибраций, экономичности и внедренным технологиям. При этом, в нем нет единого победителя: жюри определяет десятку лучших.
В 2025 году девять из десяти победивших силовых агрегатов имеют ту или иную форму электрификации.
При этом гибридные силовые установки заняли пять позиций среди нынешних победителей против одного чистого ДВС и четырех электрических систем. Победители 2025 года были выбраны из 28 номинантов, включая 20 электромобилей.
В 2025 году победителями стали следующие силовые установки:
- BMW M5: гибридная силовая установка (V8 4.4 битурбо + электромотор)
- Chevrolet Corvette ZR1: бензиновый V-8 5.5 битурбо
- Dodge Charger Daytona: электрическая силовая установка
- Ford F-150: гибридная силовая установка (V6 3.5 турбо + электромотор)
- Honda Civic Hybrid: гибридная силовая установка (R4 2.0 + электромотор)
- Hyundai Ioniq 9: электрическая силовая установка
- Lexus LX 700h: гибридная силовая установка (V6 3.4 битурбо + электродвигатель)
- Lucid Gravity: электрическая силовая установка
- Mercedes-AMG E 53: гибридная силовая установка (R6 3.0 турбо + электромотор)
- Nissan Leaf: электрическая силовая установка.
Напомним, ранее сообщалось, что в кроссоверах Porsche, Lamborghini и Audi обнаружили риск утечки топлива. Неприятный инцидент коснулся сразу трех премиальных брендов, входящих в концерн Volkswagen.