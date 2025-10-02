Названы лучшие автомобильные двигатели года: полный перечень

В США назвали лучший двигатель года в автомобильной промышленности. В последнее время в этом конкурсе участвуют не только ДВС, но также гибридные системы и электрические силовые агрегаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ward's Auto .

Отмечается, что жюри оценивает силовые агрегаты по мощности, крутящему моменту, уровню шума и вибраций, экономичности и внедренным технологиям. При этом, в нем нет единого победителя: жюри определяет десятку лучших.

В 2025 году девять из десяти победивших силовых агрегатов имеют ту или иную форму электрификации.

При этом гибридные силовые установки заняли пять позиций среди нынешних победителей против одного чистого ДВС и четырех электрических систем. Победители 2025 года были выбраны из 28 номинантов, включая 20 электромобилей.

В 2025 году победителями стали следующие силовые установки: