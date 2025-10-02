Названі найкращі автомобільні двигуни року: повний перелік
У США назвали найкращий двигун року в автомобільній промисловості. Останнім часом у цьому конкурсі беруть участь не лише ДВЗ, але також гібридні системи та електричні силові агрегати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ward's Auto.
Зазначається, що журі оцінює силові агрегати за потужністю, крутним моментом, рівнем шуму та вібрацій, економічності та впровадженим технологіям. При цьому, в ньому немає єдиного переможця: журі визначає десятку найкращих.
У 2025 році дев'ять із десяти силових агрегатів, що перемогли, мають ту чи іншу форму електрифікації.
При цьому гібридні силові установки посіли п'ять позицій серед цьогорічних переможців проти одного чистого ДВЗ та чотирьох електричних систем. Переможців 2025 року було обрано з 28 номінантів, включаючи 20 електромобілів.
У 2025 році переможцями стали такі силові установки:
- BMW M5: гібридна силова установка (V8 4.4 бітурбо + електромотор)
- Chevrolet Corvette ZR1: бензиновий V-8 5.5 бітурбо
- Dodge Charger Daytona: електрична силова установка
- Ford F-150: гібридна силова установка (V6 3.5 турбо + електромотор)
- Honda Civic Hybrid: гібридна силова установка (R4 2.0 + електромотор)
- Hyundai Ioniq 9: електрична силова установка
- Lexus LX 700h: гібридна силова установка (V6 3.4 бітурбо + електродвигун)
- Lucid Gravity: електрична силова установка
- Mercedes-AMG E 53: гібридна силова установка (R6 3.0 турбо + електромотор)
- Nissan Leaf: електрична силова установка.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кросоверах Porsche, Lamborghini та Audi виявили ризик витоку палива. Неприємний інцидент торкнувся відразу трьох преміальних брендів, що входять до концерну Volkswagen.