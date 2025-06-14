Toyota представила самый мощный Land Cruiser в истории: теперь он гибридный

Toyota представила первый гибридный Land Cruiser - и он сразу стал самым мощным в серии. Новинка сочетает классическую надежность с современными технологиями и ориентирована на бездорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Toyota.
Toyota официально представила новую гибридную версию Land Cruiser 300, которая получит название Land Cruiser 300 Hybrid. Это первая электрифицированная модель в линейке легендарных внедорожников.
Автомобиль уже дебютировал в странах Ближнего Востока, а впоследствии выйдет и на другие рынки.
В Объединенных Арабских Эмиратах цены на Land Cruiser 300 Hybrid стартуют от 106 тыс. долларов (за комплектацию VXR). А за комплектацию GR-S придется заплатить чуть больше 111 тыс. долларов.
Главная новинка - гибридная силовая установка:
Это делает новую версию самой мощной за всю историю модели Land Cruiser.
Несмотря на электрификацию, Toyota подчеркивает, что новинка не потеряла своих "внедорожных генов". Гибрид создан для тяжелого бездорожья:
Toyota выпустила гибридную версию Land Cruiser (фото: toyota.ae)
Гибридная версия имеет меньший топливный бак - 68 литров (против 80 у дизельной), но благодаря электроприводу она может показать лучшую экономичность.
По сравнению с дизельной модификацией (227 кВт и 700 Нм), гибрид выигрывает и по мощности, и по динамике.
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