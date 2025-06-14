Toyota представила найпотужніший Land Cruiser в історії: тепер він гібридний

Toyota презентувала перший гібридний Land Cruiser - і він одразу став найпотужнішим у серії. Новинка поєднує класичну надійність із сучасними технологіями та орієнтована на бездоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Toyota.
Toyota офіційно представила нову гібридну версію Land Cruiser 300, яка отримає назву Land Cruiser 300 Hybrid. Це перша електрифікована модель у лінійці легендарних позашляховиків.
Автомобіль уже дебютував у країнах Близького Сходу, а згодом вийде й на інші ринки.
В Об'єднаних Арабських Еміратах ціни на Land Cruiser 300 Hybrid стартують від 106 тис. доларів (за комплектацію VXR). А за комплектацію GR-S доведеться заплатити трохи більше 111 тис. доларів.
Головна новинка - гібридна силова установка:
Це робить нову версію найпотужнішою за всю історію моделі Land Cruiser.
Попри електрифікацію, Toyota наголошує, що новинка не втратила своїх "позашляхових генів". Гібрид створений для важкого бездоріжжя:
Toyota випустила гібридну версію Land Cruiser (фото: toyota.ae)
Гібридна версія має менший паливний бак - 68 літрів (проти 80 у дизельної), але завдяки електроприводу вона може показати кращу економічність.
У порівнянні з дизельною модифікацією (227 кВт і 700 Нм), гібрид виграє і за потужністю, і за динамікою.
Нагадаємо, нещодавно оновлений Kia Sportage отримав незвичні фари.
А пікапу Ram повернули класичний двигун V8 Hemi.
Раніше ми також писали про те, як правильно обирати шини для електромобілів, і коли потрібні особливі варіанти.