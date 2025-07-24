Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

Кроссовер разработан специально для Китая - производство модели налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Ближайшим родственником Talagon является Volkswagen Teramont.

В новом поколении оба кроссовера сохранили платформу MQB. Длина стандартного "второго" Talagon равна 5143 мм. Ширина новой модели составляет 2002 мм, высота - 1792 мм.

Новые фары свежего VW Talagon отныне объединены между собой гладкой вставкой с интегрированными полосками. Кроссоверу также достались более агрессивные бамперы, а радиаторную решетку перенесли ниже. У задних фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили.

Что в салоне

Новый Talagon по-прежнему доступен с семи- или шестиместным салоном. Багажник вмещает 350 литров против 357 литров у предыдущей модели. Внутри установлены раздельные экраны приборов и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи визуально объединены.

В списке оборудования отныне заявлены проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер кресел, а также комплекс ассистентов водителей IQ.Pilot.

Что под капотом

Новый Volkswagen Talagon получил бензиновый мотор на 2,0 л пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с., и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также модель второй генерации имеет полный привод.