Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

Немецкий автопроизводитель официально представил Volkswagen Talagon, который является самым большим кроссовером в модельной линейке компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроссовер разработан специально для Китая - производство модели налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Ближайшим родственником Talagon является Volkswagen Teramont.
В новом поколении оба кроссовера сохранили платформу MQB. Длина стандартного "второго" Talagon равна 5143 мм. Ширина новой модели составляет 2002 мм, высота - 1792 мм.
Новые фары свежего VW Talagon отныне объединены между собой гладкой вставкой с интегрированными полосками. Кроссоверу также достались более агрессивные бамперы, а радиаторную решетку перенесли ниже. У задних фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили.
Новый Talagon по-прежнему доступен с семи- или шестиместным салоном. Багажник вмещает 350 литров против 357 литров у предыдущей модели. Внутри установлены раздельные экраны приборов и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи визуально объединены.
В списке оборудования отныне заявлены проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер кресел, а также комплекс ассистентов водителей IQ.Pilot.
Новый Volkswagen Talagon получил бензиновый мотор на 2,0 л пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с., и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также модель второй генерации имеет полный привод.
Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.
Также Volkswagen готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.
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