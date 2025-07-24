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Найбільший кросовер Volkswagen оновили: фото й характеристики

Фото: найбільший кросовер Volkswagen оновили (media.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник офіційно представив Volkswagen Talagon, який є найбільшим кросовером у модельній лінійці компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер розроблено спеціально для Китаю – виробництво моделі налагоджено на заводі СП FAW Volkswagen. Найближчим родичем Talagon є Volkswagen Teramont.

У новому поколінні обидва кросовери зберегли платформу MQB. Довжина стандартного "другого" Talagon дорівнює 5143 мм. Ширина нової моделі становить 2002 мм, висота – 1792 мм.

Нові фари свіжого VW Talagon відтепер об'єднані між собою гладкою вставкою з інтегрованими смужками. Кросоверу також дісталися агресивніші бампери, а радіаторні грати перенесли нижче. У задніх ліхтарів колишня форма, але діодну начинку замінили.

Що у салоні

Новий Talagon так само доступний з семи- або шестимісним салоном. Багажник уміщає 350 літрів проти 357 літрів у попередньої моделі. Усередині встановлені роздільні екрани приладів та мультимедійної системи, тоді як у попередника дисплеї візуально об'єднані.

У списку обладнання відтепер заявлені проекційний дисплей, панорамний люк у даху, підігрів, вентиляція та масажер крісел, а також комплекс асистентів водіїв IQ.Pilot.

Що під капотом

Новий Volkswagen Talagon отримав бензиновий мотор на 2,0 л п'ятого покоління. Двигун видає 272 к.с., і працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями. Також модель другої генерації має повний привід.

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Також Volkswagen готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.

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