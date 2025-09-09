Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Внешне хэтчбек стал более атлетичным и даже более агрессивным. Светотехника оформлена в новом стиле, задние стойки завалены сильнее чем раньше, но знакомая линия остекления сохранена.

Как изменились габариты

Платформа CMF-B осталась прежней, но колесная база выросла на 8 мм (до 2591 мм), при этом общая длина машины стала больше на 67 мм (теперь 4116 мм). Ширина - 1768 мм (плюс 39 мм), высота - 1451 мм (плюс 11 мм).

Что в салоне

На вершине новой передней панели расположен единый блок с двумя экранами (10,1 дюйма каждый) - для приборов и опциональной медиасистемы OpenR Link со встроенными сервисами Google и поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Селектор автоматической трансмиссии теперь расположен справа под рулем, как и на старших моделях Renault.

Впереди расположена опциональная беспроводная зарядка и два разъема USB-C, а сзади - 12-вольтовая розетка. Предусмотрена также и развитая контурная подсветка, аудиосистема Harman Kardon мощностью 410 Ватт с десятью динамиками, адаптивный круиз-контроль с комплексом электронных помощников.

Салон отделан материалами, сделанными с использованием вторичного сырья, но для топ-версии Esprit Alpinе предусмотрены вставки из алькантары.

Что под капотом

Гамма силовых агрегатов Renault Clio также претерпела изменения. На ее вершине располагается новая гибридная система E-Tech 160. Главным отличием от установки E-Tech 145 прежней модели стала замена бензинового двигателя на 1,6 л на агрегат объемом 1,8 л.

Емкость тяговой батареи увеличена с 1,2 до 1,4 кВт*ч. Совокупная мощность установки увеличена на 15 л.с. - до 160 л.с. Разгон от 0 до сотни занимает у гибрида 8,3 с. Базовым стал трехцилиндровый турбомотор на 1,2 л (115 л.с., 190 Нм) в паре с "механикой", либо шестиступенчатым "роботом" EDC с двумя сцеплениями и подрулевыми лепестками.

Со сменой поколения производство Renault Clio полностью переедет в Турцию, где уже выпущено более 5 млн Clio прежних поколений. Прием заказов на новую модель откроется до конца этого года.