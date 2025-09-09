Мюнхенський автосалон: новий хетчбек Renault Clio показали офіційно

Зовні хетчбек став більш атлетичним і навіть агресивнішим. Світлотехніка оформлена в новому стилі, задні стійки завалені сильніше ніж раніше, але знайома лінія скління збережена.

Як змінились габарити

Платформа CMF-B залишилася колишньою, але колісна база зросла на 8 мм (до 2591 мм), при цьому загальна довжина машини стала більшою на 67 мм (тепер 4116 мм). Ширина – 1768 мм (плюс 39 мм), висота – 1451 мм (плюс 11 мм).

Що у салоні

На вершині нової передньої панелі розташований єдиний блок із двома екранами (10,1 дюйма кожен) – для приладів та опціональної медіасистеми OpenR Link із вбудованими сервісами Google та підтримкою бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto.

Селектор автоматичної трансмісії тепер розташований праворуч під кермом, як і на старших моделях Renault.

Попереду розташована опціональна бездротова зарядка і два роз'єми USB-C, а ззаду - 12-вольтова розетка. Передбачено також і розвинену контурну підсвітку, аудіосистему Harman Kardon потужністю 410 Ватт з десятьма динаміками, адаптивний круїз-контроль із комплексом електронних помічників.

Салон оброблений матеріалами, зробленими з використанням вторинної сировини, але для топ-версії Esprit Alpinе передбачені вставки з алькантари.

Що під капотом

Гама силових агрегатів Renault Clio також зазнала змін. На її вершині розташовується нова гібридна система E-Tech 160. Головною відмінністю від установки E-Tech 145 колишньої моделі стала заміна бензинового двигуна на 1,6 л на агрегат об'ємом 1,8 л.

Ємність тягової батареї збільшена з 1,2 до 1,4 кВт*год. Сукупна потужність установки збільшена на 15 к.с. – до 160 к.с. Розгін від 0 до сотні займає у гібрида 8,3 с. Базовим став трициліндровий турбомотор на 1,2 л (115 к.с., 190 Нм) у парі з "механікою", або шестиступінчастим "роботом" EDC з двома зчепленнями та підрульовими пелюстками.

Зі зміною покоління виробництво Renault Clio повністю переїде до Туреччини, де вже випущено понад 5 млн Clio колишніх поколінь. Прийом замовлень на нову модель відкриється до кінця цього року.