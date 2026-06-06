Модно, но бесполезно: ТОП-5 странных опций в авто, за которые не стоит доплачивать

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Большинство моделей на рынке давят на эмоции потенциальных покупателей - и нынешний потребитель готов к этому

потенциальных покупателей - и нынешний потребитель готов к этому В плане конструкций авто мало отличаются друг от друга - экологические и законодательные требования ограничивают творческую свободу инженеров

друг от друга - экологические и законодательные требования ограничивают творческую свободу инженеров Мировое сообщество маркетологов и конструкторов создало образ "крутого" авто современности - и производители дружно придерживаются этого шаблона

Фото: диски 19 дюймов, низкопрофильные шины и дисковые тормоза на задней оси семейного компактвэна: для чего? (magnific.com)

Техника как изюминка

С тех пор как автомобиль в результате своей эволюции стал обычным товаром повседневного пользования, производители потеряли возможность рекламировать свои модели как исключительно надежные и безотказные - все машины стали такими.

Но технические изюминки остались средством соблазнить покупателя - причем иногда это едва ли не их единственное отличие.

1. Большие колеса

Еще десять-пятнадцать лет назад 17-дюймовые диски считались признаком исключительно спортивного авто. Сегодня даже семейные кроссоверы часто получают 20-21 дюйм уже в средних комплектациях. Соответственно, и само колесо получается большим - и по диаметру, и по ширине, и по весу.

Большие колеса даже специально не рекламируются, как-то само собой разумеется, что они - обязательная вещь для любого современного авто. Мол, это нужно для удержания на дороге, эффективного старта и торможения.

Вид эффектный? Безусловно. Практически практический? Не очень. Большие колеса стали классическим примером того, как дизайн победил здравый смысл. Вместе со спортивным видом машины владелец получает:

Более дорогие шины (потому что большие);

Более высокий расход топлива (тяжелые колеса трудно раскручивать при каждом старте);

Ограниченный объем салона и багажника (большие колеса требуют больших колесных арок).

При том независимые исследования и тестирования - в том числе и производителей шин - подтверждают, что для большинства моделей авто достаточно иметь колеса с диаметром дисков 10 - 13 дюймов. Но инженерам здесь приходится прислушиваться к мнению дизайнеров, которые говорят: большие колеса - это красиво и современно.

Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, так оценивает моду на большие колеса:

"Большие колеса - чистейший пример как заработать на "wow-эффекте". Диски R20+ на массовом кроссовере - это в первую очередь картинка в Instagram и возможность дилера продать опцию с маржой 300%. Инженерного смысла почти ноль: больше неподрессоренные массы, хуже плавность хода, больше уязвимость, дороже замена. Маркетинг в чистом виде".

2. Низкопрофильные шины

Еще одна сторона колесной моды - шины с низким профилем (малая высота боковины шины при виде сбоку).

Когда-то низкий профиль был атрибутом спортивных машин, так как низкая боковина меньше деформируется при боковых нагрузках. То есть когда машина поворачивает на скорости, шина не подламывается и водитель получает более точное управление.

Насколько это важно для семейного авто, вопрос до конца не понятен, ведь большинство авто с такими шинами никогда не увидят ни трека, ни действительно спортивной езды. Но кроме лучшей управляемости в скоростных поворотах водитель получает:

худший комфорт на плохой дороге;

больший риск повредить диск или резину в яме;

существенно более дорогие шины;

более дорогой шиномонтаж.

Особенно неоднозначно такие шины воспринимаются в странах с неидеальными дорогами, где низкопрофильная резина и большие диски превращают каждую яму в финансовую лотерею. Между тем такие колеса в наше время - едва ли не на половине моделей.

При этом автоэксперт Олег Василевский считает, что в таких шинах смысл есть чаще, чем может показаться:

"Говоря о низкопрофильных шинах, я бы поспорил относительно их целесообразности. Да, на обычном семейном седане 35-й профиль - это издевательство над подвеской и вашим позвоночником. Но на спортивном авто низкий профиль имеет чисто инженерное оправдание: меньший крен боковины, более точный отклик на рулевое, лучшая управляемость на пределе сцепления. Вопрос только в том, зачем это вам на городских улицах?"

3. Задние дисковые тормоза

Дисковые тормоза еще полвека назад стали обязательными на передней оси автомобиля, но насчет задних не все так просто. Но в автомобильном сообществе царит мнение, будто барабанные механизмы - это что-то архаичное, опасное, и на нормальной машине их быть не может.

На самом деле для большинства обычных автомобилей задние барабанные тормоза вполне достаточны. Ведь при замедлении основная нагрузка приходится именно на переднюю ось, а задние механизмы нагружены значительно меньше.

Тем не менее большинство покупателей охотно купят машину с дисками "по кругу" - ведь такое решение ассоциируется с "премиумом" и говорит о "спортивности". В реальной жизни разницу в эффективности большинство водителей почти не заметит. А минусы есть:

Более высокая цена

Более дорогое обслуживание;

Меньший ресурс колодок; меньший ресурс колодок;

Чувствительность к грязи и коррозии.

Словом, сам факт наличия задних дисков еще не делает автомобиль лучше или безопаснее, но такое решение стало повсеместным.

По мнению автоэксперта Олега Василевского, задние дисковые тормоза - самый интересный пункт, когда речь идет о сомнительных опциях. С рациональной точки зрения барабаны сзади на бюджетном авто реально работают не хуже, потому что задняя ось значительно меньше добавляет к тормозной эффективности.

Но производитель продает диски как "премиум", накручивая цену комплектации. Тут есть и экономическое оправдание (проще унифицировать производство), и маркетинговое: покупатель видит "диски по кругу" и чувствует, что не доплатил за компромисс.

4. Панорамная крыша

Панорамная крыша тоже стала символом премиальности. На профессиональных фото все идеально: солнце, горы, счастливые пассажиры и ощущение почти кабриолета. Но в реальной жизни пользы от панорамы значительно меньше, чем кажется.

Да, с одной стороны это особая атмосфера в салоне из-за большего количества света и приятное ощущение пространства. Но набор минусов тоже весомый:

Более высокая цена;

Больший вес и более высокий центр масс;

Худшая жесткость кузова;

Уязвимость к случайным повреждениям и более дорогой ремонт;

Более сильный нагрев салона летом (больший расход топлива на работу кондиционера).

Фото: список оборудования, полезного и не очень, в современных моделях занимает несколько страниц (freepik.com)

Автоэксперт Олег Василевский в отношении стеклянной крыши имеет показательный опыт:

"Панорамная крыша - моя личная боль. Ездил на сотне машин с "панорамой", и каждый раз одно и то же: летом парник, зимой холодно, шумоизоляция страдает, а через 5-7 лет ждите потенциальных проблем с уплотнителями. Это 100% wow-эффект и ничего больше.

Единственное инженерное решение, где панорама оправдана - это электромобили типа Tesla, где она несколько компенсирует потерю высоты салона до потолка из-за толстых батарей в полу".

5. "Нарисованные" контрольные приборы

Кажется, еще вчера цифровая панель приборов была редкостью даже для дорогих моделей. А теперь и бюджетные авто получают огромные дисплеи, на которых электроника рисует шкалы и стрелки - вместо реальных, физических.

Да, это красиво и современно, но подумайте: почему конструкторы отменяют реальные стрелки и шкалы, чтобы нарисовать такие же на экране?

Если отставить в сторону рассказы о трендах и красоте, остается двойка причин. Во-первых, монитор с имитированными циферблатами в производстве дешевле набора физических приборов со шкалами и стрелками. Каждому из которых нужна также ось с подшипниками, привод, световоды подсветки и тому подобное.

А второй реальный плюс касается таки водителя - это когда машина позволяет вместо приборов вывести на удобный экран перед рулем еще что-то не менее полезное, например, карту навигатора.

Минусы, которые получает водитель/владелец, тоже на месте:

Электроника все еще не так надежна, как физические приборы - у многих существующих моделей система иногда "подвисает", или перезагружается, или экран без объяснений напрочь чернеет;

В случае поломки экран не подлежит ремонту, причем придется заменять сразу всю матрицу.

Печальная ирония в том, что во многих случаях потребитель уже не может выбрать комплектацию между физическими и рисованными приборами - LED-панели уверенно наступают. К счастью, по состоянию на сегодня выбор ещё есть, по крайней мере, в сегменте недорогих моделей.

Отметим, что в похожей ситуации - с отказом от механических кнопок (управление климатом и другими настройками) в пользу сенсорных, нарисованных на экранах, автопроизводители дали заднюю. Потребитель встретил такую новацию негативно и на новейших авто конструкторы вынужденно вернулись к физическим кнопкам и поворотным энкодерам.

Между тем Олег Василевский, автожурналист с большим опытом тест-драйвов, видит в нарисованных приборах не только сомнительные качества:

"Цифровые приборы часто недооценивают даже опытные автомобилисты. Да, еще 10 лет назад это была действительно "фишка ради фишки". Но сейчас цифровая панель имеет реальное инженерное и пользовательское оправдание: гибкость отображения информации, интеграция с навигацией, адаптация под вкусы водителя, меньше физических узлов, которые могут сломаться.

Другое дело, что некоторые производители делают интерфейс настолько сложным, что он отвлекает и плохо считывается, но это уже вопрос реализации, а не концепции. Тем не менее, я бы лично доплатил, чтобы мне вернули трёхмерные аналоговые приборы в "колодцах" - с настоящими стрелками и дорогой текстурой шкал..."

В завершение

"Большинство подобных опций - это коктейль из трех составляющих в разных пропорциях: инженерия, экономика производителя и чистый маркетинг. Задача покупателя - разобраться, какая составляющая преобладает именно в вашем случае использования. Платить за эффектность - это право каждого. Только делает это сознательно, а не потому что менеджер в салоне красиво рассказал о "премиальном ощущении", - подчеркнул автоэксперт Олег Василевский.

Действительно, созданные по одним нормативам и на одинаковых модульных платформах модели, даже разных производителей, все чаще ведут себя на дороге похожим образом. И чтобы как-то выделить именно свою, конструкторы прибегают к "изюминкам" типа упомянутых выше.

Об этом можно было бы спорить, но массовый потребитель согласился на такие правила и охотно выбирает машины не только умом.