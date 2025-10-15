Mercedes-Benz представил инновационное купе: вот как выглядит новинки

Компания Mercedes-Benz представила концепт роскошного купе под названием Vision Iconic. В новинке соединены особенности исторических моделей марки и элементы вроде футуризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Особенности внешности

Например, спереди установлена новая фирменная "решетка радиатора" с подсветкой, дебютировавшая недавно на электрокроссовере GLC with EQ Technology Сочетается новая панель с длинным капотом и узкими фарами.

Линии небольшого лобового стекла продолжаются в "жабрах" на крыльях, а покатая крыша переходит в округлую корму. При этом шеф-стилист компании Горден Вагенер назвал источником вдохновения автомобильный дизайн 1930-х годов.

Что интересного в салоне

Салон оформлен в стилистике ар-деко. Здесь круглый четырехспицевый руль и стеклянная конструкция под названием Zeppelin, в которой задействованы аналоговые и цифровые приборы. Сиденья обиты темно-синим бархатом.

Также внутри использованы перламутровые вставки, а пол украшен соломенным узором в технике маркетри, появившейся в XVII веке и возрожденной в 1920-е годы. Кроме того, автопроизводитель создал коллекцию из шести мужских и женских костюмов, которые гармонируют с интерьером.

Технологии в авто

Несмотря на ностальгические нотки, прототип получил технологии будущего. Четвертый уровень автономности обеспечен новой системой "нейроморфных вычислений", схожей по принципу работы с человеческим мозгом.

Заявлено, что она в десять раз лучше нынешних аналогов распознает окружающую обстановку, но технические подробности не указаны. Также предусмотрены управляемые задние колеса. Параметры электрической установки не раскрыты.

Наконец Vision Iconic получил фотоэлектрическое покрытие кузова. Оно помогает заряжать батарею, а площадь 11 квадратных метров в идеальных условиях обеспечит до 12 тысяч км пробега в год только за счет солнечного света.