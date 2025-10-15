Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Компанія Mercedes-Benz представила концепт розкішного купе під назвою Vision Iconic. У новинці поєднані особливості історичних моделей марки та елементи на кшталт футуризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Особливості зовнішності

Наприклад, спереду встановлено нову фірмову "решітку радіатора" з підсвічуванням, що дебютувала нещодавно на електрокросовері GLC with EQ Technology Поєднується нова панель з довгим капотом та вузькими фарами.

Лінії невеликого лобового скла продовжуються в "жабрах" на крилах, а похилий дах переходить в округлу корму. При цьому шеф-стиліст компанії Горден Вагенер назвав джерелом натхнення автомобільний дизайн 1930-х років.

Що цікавого в салоні

Салон оформлений у стилістиці ар-деко. Тут кругле чотириспицеве ​​кермо і скляна конструкція під назвою Zeppelin, в якій задіяні аналогові та цифрові прилади. Сидіння оббиті темно-синім оксамитом.

Також усередині використані перламутрові вставки, а підлога прикрашена солом'яним візерунком у техніці маркетрі, що з'явилася у XVII столітті та відроджена у 1920-ті роки. Крім того, автовиробник створив колекцію із шести чоловічих та жіночих костюмів, які гармонують з інтер'єром.

Технології в авто

Незважаючи на ностальгічні нотки, прототип отримав технології майбутнього. Четвертий рівень автономності забезпечений новою системою "нейроморфних обчислень", схожою за принципом роботи з людським мозком.

Заявлено, що вона в десять разів краще за нинішні аналоги розпізнає навколишнє оточення, але технічні подробиці не вказані. Також передбачені керовані задні колеса. Параметри електричної установки не розкриті.

Нарешті Vision Iconic отримав фотоелектричне покриття кузова. Воно допомагає заряджати батарею, а площа 11 квадратних метрів в ідеальних умовах забезпечить до 12 тисяч км пробігу на рік лише за рахунок сонячного світла.