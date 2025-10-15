ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Середа 15 жовтня 2025 15:43
UA EN RU
Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки Фото: Mercedes-Benz представив інноваційне купе (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz представила концепт розкішного купе під назвою Vision Iconic. У новинці поєднані особливості історичних моделей марки та елементи на кшталт футуризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Особливості зовнішності

Наприклад, спереду встановлено нову фірмову "решітку радіатора" з підсвічуванням, що дебютувала нещодавно на електрокросовері GLC with EQ Technology Поєднується нова панель з довгим капотом та вузькими фарами.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Лінії невеликого лобового скла продовжуються в "жабрах" на крилах, а похилий дах переходить в округлу корму. При цьому шеф-стиліст компанії Горден Вагенер назвав джерелом натхнення автомобільний дизайн 1930-х років.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Що цікавого в салоні

Салон оформлений у стилістиці ар-деко. Тут кругле чотириспицеве ​​кермо і скляна конструкція під назвою Zeppelin, в якій задіяні аналогові та цифрові прилади. Сидіння оббиті темно-синім оксамитом.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Також усередині використані перламутрові вставки, а підлога прикрашена солом'яним візерунком у техніці маркетрі, що з'явилася у XVII столітті та відроджена у 1920-ті роки. Крім того, автовиробник створив колекцію із шести чоловічих та жіночих костюмів, які гармонують з інтер'єром.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Технології в авто

Незважаючи на ностальгічні нотки, прототип отримав технології майбутнього. Четвертий рівень автономності забезпечений новою системою "нейроморфних обчислень", схожою за принципом роботи з людським мозком.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Заявлено, що вона в десять разів краще за нинішні аналоги розпізнає навколишнє оточення, але технічні подробиці не вказані. Також передбачені керовані задні колеса. Параметри електричної установки не розкриті.

Нарешті Vision Iconic отримав фотоелектричне покриття кузова. Воно допомагає заряджати батарею, а площа 11 квадратних метрів в ідеальних умовах забезпечить до 12 тисяч км пробігу на рік лише за рахунок сонячного світла.

Mercedes-Benz представив інноваційне купе: ось як виглядає новинки

Нагадаємо, що раніше компанія Mercedes-Benz продала свою 3,8-відсоткову частку в Nissan за 325 млн доларів. Після цього акції Nissan впали приблизно на шість відсотків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Mercedes Електромобілі Автомобільний ринок
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить