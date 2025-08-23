Mercedes-Benz перейдет на двигатели BMW: каких авто коснется нововведение

Немецкое деловое издание Manager Magazin на условиях анонимности смогло поговорить с высокопоставленным чиновником Mercedes-Benz. Он сообщил, что сейчас об этом ведутся переговоры с концерном BMW, причем между сторонами уже достигнут "высокий уровень понимания и планирования".

Что известно о сделке

Источник уточнил, что о сделке в полную силу могут заявить уже до конца этого года, а на 2027 год намечено появление первых серийных Mercedes-Benz с моторами BMW.

На первый взгляд, такое тесное сотрудничество исконных конкурентов выглядит абсурдным, но имеет вполне логичное объяснение. Дела у компании Mercedes-Benz сейчас идут не лучшим образом: во втором квартале этого года прибыль обвалилась с прошлогодних 3,06 млрд евро до 0,96 млрд евро.

Причины кризиса

Причем виновато не только падение продаж, но и огромные инвестиции в электромобильные технологии, которые были поставлены в приоритет над разработкой новых ДВС. В результате, уже сейчас новый Mercedes-Benz CLA использует турбомотор на 1,5 л с индексом M252, который выпускается в Китае компанией Geely.

Но сейчас выясняется, что под вопросом оказалось будущее не только малолитражных моторов, но и вообще всех четырехцилиндровых двигателей Mercedes-Benz. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на модернизации и производстве двигателей в шесть и восемь цилиндров.

А вот 2,0-литровые "турбочетверки" Mercedes-Benz будет покупать у BMW. Это позволит снизить затраты, полностью отказавшись от своих "четверок", а BMW сможет увеличить прибыль за счет увеличения объемов производства этих моторов.