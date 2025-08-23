Mercedes-Benz перейде на двигуни BMW: яких авто стосуватиметься нововведення

Німецьке ділове видання Manager Magazin на умовах анонімності змогло поговорити з високопосадовцем Mercedes-Benz. Він повідомив, що зараз про це ведуться переговори з концерном BMW, причому між сторонами вже досягнуто "високого рівня розуміння та планування".

Що відомо про угоду

Джерело уточнило, що про угоду на повну силу можуть заявити вже до кінця цього року, а на 2027 рік намічено появу перших серійних Mercedes-Benz з моторами BMW.

На перший погляд, така тісна співпраця споконвічних конкурентів виглядає абсурдною, але має цілком логічне пояснення. Справи у компанії Mercedes-Benz зараз йдуть не найкращим чином: у другому кварталі цього року прибуток обвалився з торішніх 3,06 млрд євро до 0,96 млрд євро.

Причини кризи

Причому винне не лише падіння продажів, а й величезні інвестиції в електромобільні технології, які були поставлені у пріоритет над розробкою нових ДВЗ. В результаті, вже зараз новий Mercedes-Benz CLA використовує турбомотор на 1,5 л з індексом M252, який випускається в Китаї компанією Geely.

Але зараз з'ясовується, що під питанням виявилося майбутнє не тільки малолітражних моторів, а й взагалі всіх чотирициліндрових двигунів Mercedes-Benz. Надалі компанія має намір зосередитися на модернізації та виробництві двигунів у шість і вісім циліндрів.

А ось 2,0-літрові "турбочетвірки" Mercedes-Benz купуватиме у BMW. Це дозволить знизити витрати, повністю відмовившись від своїх "четвірок", а BMW зможе збільшити прибуток за рахунок збільшення обсягів виробництва цих моторів.