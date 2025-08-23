Mercedes-Benz перейде на двигуни BMW: яких авто стосуватиметься нововведення

Компанії Mercedes-Benz та BMW ведуть переговори про встановлення баварських моторів під капоти автомобілів із трипроменевою зіркою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Manager Magazin.
Німецьке ділове видання Manager Magazin на умовах анонімності змогло поговорити з високопосадовцем Mercedes-Benz. Він повідомив, що зараз про це ведуться переговори з концерном BMW, причому між сторонами вже досягнуто "високого рівня розуміння та планування".
Джерело уточнило, що про угоду на повну силу можуть заявити вже до кінця цього року, а на 2027 рік намічено появу перших серійних Mercedes-Benz з моторами BMW.
На перший погляд, така тісна співпраця споконвічних конкурентів виглядає абсурдною, але має цілком логічне пояснення. Справи у компанії Mercedes-Benz зараз йдуть не найкращим чином: у другому кварталі цього року прибуток обвалився з торішніх 3,06 млрд євро до 0,96 млрд євро.
Причому винне не лише падіння продажів, а й величезні інвестиції в електромобільні технології, які були поставлені у пріоритет над розробкою нових ДВЗ. В результаті, вже зараз новий Mercedes-Benz CLA використовує турбомотор на 1,5 л з індексом M252, який випускається в Китаї компанією Geely.
Але зараз з'ясовується, що під питанням виявилося майбутнє не тільки малолітражних моторів, а й взагалі всіх чотирициліндрових двигунів Mercedes-Benz. Надалі компанія має намір зосередитися на модернізації та виробництві двигунів у шість і вісім циліндрів.
А ось 2,0-літрові "турбочетвірки" Mercedes-Benz купуватиме у BMW. Це дозволить знизити витрати, повністю відмовившись від своїх "четвірок", а BMW зможе збільшити прибуток за рахунок збільшення обсягів виробництва цих моторів.
