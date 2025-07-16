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Не только оттенки серого. Названы наиболее популярные цвета авто в Украине

Фото: названы наиболее популярные цвета авто в Украине (toyota-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Аналитики назвали наиболее популярные цвета новых авто, которые украинцы покупали за первую половину 2025 года. Лидером оказался серый тон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

"Автомобили серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов в этом году. Из реализованных в первом полугодии 2025 года новых легковых авто 33,6% были серого цвета", - говорится в сообщении "Укравтопрома".

Отмечается, что лидерство в команде серых удерживает кроссовер Toyota RAV4. Белый оказался вторым по популярности - 29,5% из зарегистрированных новых авто. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 16,8% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 6,3% автомобилистов. Первенство среди синих у Suzuki Vitara.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых авто - зеленый (5,8%). Лидером среди зеленых автомобилей стал Renault Duster.

 

Напомним, ранее Land Rover Defender получил самую мощную версию в таинственном цвете с 4,4-литровым V8, развивающим 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Дизайнеры Land Rover добавили модели новую брутальную версию Black с чёрным декором снаружи и внутри. Разумеется, она получила и обновления, которые достались стандартному внедорожнику в мае.

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Автомобильный рынок