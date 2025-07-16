ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не только оттенки серого. Названы наиболее популярные цвета авто в Украине

Среда 16 июля 2025 15:25
UA EN RU
Не только оттенки серого. Названы наиболее популярные цвета авто в Украине Фото: названы наиболее популярные цвета авто в Украине (toyota-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Аналитики назвали наиболее популярные цвета новых авто, которые украинцы покупали за первую половину 2025 года. Лидером оказался серый тон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

"Автомобили серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов в этом году. Из реализованных в первом полугодии 2025 года новых легковых авто 33,6% были серого цвета", - говорится в сообщении "Укравтопрома".

Отмечается, что лидерство в команде серых удерживает кроссовер Toyota RAV4. Белый оказался вторым по популярности - 29,5% из зарегистрированных новых авто. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 16,8% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 6,3% автомобилистов. Первенство среди синих у Suzuki Vitara.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых авто - зеленый (5,8%). Лидером среди зеленых автомобилей стал Renault Duster.

Напомним, ранее Land Rover Defender получил самую мощную версию в таинственном цвете с 4,4-литровым V8, развивающим 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Дизайнеры Land Rover добавили модели новую брутальную версию Black с чёрным декором снаружи и внутри. Разумеется, она получила и обновления, которые достались стандартному внедорожнику в мае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко