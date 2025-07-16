Не только оттенки серого. Названы наиболее популярные цвета авто в Украине

Аналитики назвали наиболее популярные цвета новых авто, которые украинцы покупали за первую половину 2025 года. Лидером оказался серый тон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

"Автомобили серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов в этом году. Из реализованных в первом полугодии 2025 года новых легковых авто 33,6% были серого цвета", - говорится в сообщении "Укравтопрома".

Отмечается, что лидерство в команде серых удерживает кроссовер Toyota RAV4. Белый оказался вторым по популярности - 29,5% из зарегистрированных новых авто. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 16,8% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 6,3% автомобилистов. Первенство среди синих у Suzuki Vitara.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых авто - зеленый (5,8%). Лидером среди зеленых автомобилей стал Renault Duster.