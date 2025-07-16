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Не лише відтінки сірого. Названі найбільш популярні кольори авто в Україні

Середа 16 липня 2025 15:25
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Не лише відтінки сірого. Названі найбільш популярні кольори авто в Україні Фото: названі найбільш популярні кольори авто в Україні (toyota-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Аналітики назвали найбільш популярні кольори нових авто, які українці купували за першу половину 2025 року. Лідером виявився сірий тон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

"Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. З реалізованих у першому півріччі 2025 року нових легкових авто 33,6% були сірого кольору", - йдеться у повідомленні "Укравтопрому".

Зазначається, що лідерство в команді сірих утримує кросовер Toyota RAV4. Білий виявився другим за популярністю – 29,5% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став Renault Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 16,8% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 6,3% автомобілістів. Першість серед синіх у Suzuki Vitara.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових авто – зелений (5,8%). Лідером серед зелених автомобілів став Renault Duster.

Нагадаємо, раніше Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію у таємничому кольорі з 4,4-літровим V8, що розвиває 635 кінських сил і 750 Нм крутного моменту.

Дизайнери Land Rover додали моделі нову брутальну версію Black із чорним декором зовні та всередині. Зрозуміло, вона отримала й оновлення, які дісталися стандартному позашляховику в травні.

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